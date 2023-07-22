22 липня 2023 року: мученика Панкратія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися з батьками та ображати тварин.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Панкратія. Його хрестив сам апостол Петро. Панкратій проповідував віру і боровся з ідолопоклонниками, за що язичники напали на нього і забили камінням.
Що не можна робити 22 липня:
- сваритися з батьками;
- ображати тварин;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- довго і яскраво світять зірки на небі — буде гроза;
- багато чорниці вродило — до холодної зими;
- веселка — до спекотної погоди без дощу.
День ангела святкують:
Кирило, Олександр, Костянтин.
Народилися в цей день:
1946 рік — Мірей Матьє, французька співачка;
1971 рік — Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, телеведучий і співак;
1992 рік — Селена Гомес, американська кіноактриса, співачка, модель;
2013 рік — Джордж Уельський, член британської королівської сім'ї, перший син принца Вільяма і онук короля Чарльза.
Також цього дня:
1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";
1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;
1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на вертольоті;
2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР.