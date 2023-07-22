22 липня 2023 року: мученика Панкратія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися з батьками та ображати тварин.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Панкратія. Його хрестив сам апостол Петро. Панкратій проповідував віру і боровся з ідолопоклонниками, за що язичники напали на нього і забили камінням.

Що не можна робити 22 липня:

сваритися з батьками;

ображати тварин;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

довго і яскраво світять зірки на небі — буде гроза;

багато чорниці вродило — до холодної зими;

веселка — до спекотної погоди без дощу.

День ангела святкують:

Кирило, Олександр, Костянтин.

Народилися в цей день:

1946 рік — Мірей Матьє, французька співачка;

1971 рік — Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, телеведучий і співак;

1992 рік — Селена Гомес, американська кіноактриса, співачка, модель;

2013 рік — Джордж Уельський, член британської королівської сім'ї, перший син принца Вільяма і онук короля Чарльза.

Також цього дня:

1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;

1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на вертольоті;

2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР.