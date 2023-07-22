Спадкоємцю престолу 10 років: з'явилося нове фото принца Джорджа в його день народження

Знімок був зроблений у Віндзорі, на початку цього місяця.

Сьогодні принцу Джорджу, старшій дитині принца Вільяма і Кейт Міддлтон виповнюється 10 років. Колись він займе трон Великої Британії. Про це пише Daily Mail.

Офіційний портрет принца був зроблений у Віндзорському замку, на початку цього місяця. Фотографувала його не мати, а один з найвідоміших фотографів-портретистів Британії — Міллі Мілкінгтон. Раніше вона вже робила знімки сім'ї принца Вільяма на День батька.

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Згідно з традицією, фотографію опублікували його батьки, принц і принцеса Уельські, щоб відзначити день народження їхнього старшого сина і подякувати громадськості та засобам масової інформації за підтримку й повагу до приватного життя, яких набула їхня сім'я.

Офіційний портрет принца Джорджа на його 10-річчя Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Для фото Джордж позував у вбранні, яке дуже схоже на те, що зазвичай носить принц Вільям: картатій сорочці, штанах чінос і коричневих замшевих брогах від Papouelli. У ЗМІ вже зазначили, що він разюче схожий на свого батька в його віці.

Як і його восьмирічна сестра принцеса Шарлотта і п'ятирічний брат принц Луї, він навчається в школі Ламбрук у Беркширі.

До цього навчального закладу вони перейшли нещодавно, після того, як принц Вільям і Кейт Міддлтон перевезли свою сім'ю до котеджу Аделаїда, що розташований на території Віндзорського замку.

Раніше повідомлялося, що всі діти вже влаштувалися у своїй новій школі, а Джордж навіть вступив до команди з крикету.

Майбутній спадкоємець престолу став частіше з'являтися на публіці. Разом зі своєю сім'єю і тільки разом із батьком. Він був на фіналі Вімблдону, а також на Royal International Air Tattoo і зіграв ключову роль як пажа честі на коронації свого діда.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на Вімблдоні

Усе це частина плану його батьків, щоб повільно й обережно ввести майбутнього монарха в життя на суспільній сцені, водночас забезпечивши йому щасливе, безтурботне й захищене дитинство, наскільки це можливо.

Минулого місяця Джордж був помічений в Ітонському коледжі зі своїми батьками, у приватній школі вартістю 45 000 фунтів стерлінгів на рік, яка розташована всього за два кроки від Віндзорського замку. Колись там навчався його батько. І сам Джордж змінить школу в 13 років.

Це відбувається після того, як з'ясувалося, що Джордж не служитиме в армії, перш ніж стане королем, порушивши багатовікові традиції. Утім, він ще може змінити своє рішення, коли стане повнолітнім.

Принц Джордж на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Це було б значною зміною для королівської сім'ї, оскільки монарх є головнокомандувачем британських військ. Батько, дядько, дід, прабабуся і прадід Джорджа служили в армії, дотримуючись багатовікового прецеденту.

Правнук королеви Єлизавети, принц Джордж коли-небудь стане 43-м монархом відтоді, як Вільгельм Завойовник здобув корону Англії, якщо, як і очікувалося, він успадкує престол після свого батька, принца Вільяма.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як принцеса Шарлотта стала іконою стилю і чому це засмучує її батьків.