24 липня 2023 року: княгині Ольги — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прати білизну та сваритися з рідними.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять княгині Ольги. Вона народилася в язичницькій родині. Київський князь Ігор одного разу побачив дівчину і вирішив одружитися з нею. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. У 955 році вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян і навіть намагалася вплинути на свого сина, Святослава, який залишався язичником.
Що не можна робити 24 липня:
- прати білизну — можуть боліти руки;
- сваритися з рідними;
- планувати весілля.
Народні прикмети та повір'я:
- гримить грім — риболовля буде вдалою;
- день сонячний — буде гарний урожай хліба;
- вранці багато роси — погано вродять огірки та помідори.
День ангела святкують:
Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.
Також цього дня:
1015 рік — у боротьбі за київський престол убивають князя Бориса, одного з перших руських святих;
1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;
1950 рік — перший запуск з мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;
1991 рік — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.