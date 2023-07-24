24 липня 2023 року: княгині Ольги — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прати білизну та сваритися з рідними.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять княгині Ольги. Вона народилася в язичницькій родині. Київський князь Ігор одного разу побачив дівчину і вирішив одружитися з нею. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. У 955 році вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян і навіть намагалася вплинути на свого сина, Святослава, який залишався язичником.

Що не можна робити 24 липня:

прати білизну — можуть боліти руки;

сваритися з рідними;

планувати весілля.

Народні прикмети та повір'я:

гримить грім — риболовля буде вдалою;

день сонячний — буде гарний урожай хліба;

вранці багато роси — погано вродять огірки та помідори.

День ангела святкують:

Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Також цього дня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол убивають князя Бориса, одного з перших руських святих;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1950 рік — перший запуск з мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;

1991 рік — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.