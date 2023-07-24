Календар краси на серпень 2023 року: коли краще робити різні процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

Місячний календар краси на серпень 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 серпня

Манікюр і педикюр: 7, 17, 28 серпня

Схуднення: 17-30 серпня

Видалення пігментних плям, бородавок: 7, 17, 28 серпня

Епіляція та депіляція: 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31 серпня

Масаж і процедури від целюліту: 4, 5, 7, 9, 12, 23, 24, 28, 29 серпня

Хірургічні операції: 17-30 серпня

Видалення зубів: 2-14 серпня

Лікування зубів: 17-30 серпня

Також астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (17-30 серпня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (1 серпня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl