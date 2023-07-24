Найстаріший замок Англії відкрив свої двері для постояльців (фото)

У пакет входять ночівля, екскурсії, вечеря і сніданок.

Палац Лідс у Кенті з більш ніж 900-річною історією є однією з найвідоміших і найпопулярніших визначних пам'яток Англії. Свого часу тут зупинялися світові знаменитості та члени королівських сімей. Серед потояльців були герцог і герцогиня Віндзорські, Вінстон Черчилль, актори Чарлі Чаплін, Еррол Флінн і Девід Нівен, а також багато інших. Тепер переночувати тут зможе будь-хто, пише The Sun.

Співробітники палацу оголосили про "захоплюючу" можливість для своїх відвідувачів, заявивши, що в певні дні впродовж липня і серпня гості зможуть "пережити казку, що стала реальністю".

Крім ночівлі в історичних спальнях, до програми входять ситний сніданок і вечеря в ресторані Castle View, "гідні королівської сім'ї". Відвідувачі зможуть скуштувати новітнє сезонне меню, споглядаючи вид на палац Лідс.

Клієнтам також обіцяють "рідкісний погляд" на його "захопливу історію".

Гості можуть зупинитися в парадних спальнях палацу, а також у спальнях із зубчастою стіною. Їм надається можливість провести день, досліджуючи 500 акрів сезонних садів і парків замку та дізнаючись про його минуле.

Ціни на номер починаються від 365 фунтів стерлінгів за спальню із зубчастою стіною і від 460 фунтів стерлінгів — за державну спальню.

На території палацу є живий лабіринт із двох із половиною тисяч тисових дерев, пташиний вольєр, де мешкають близько сотні видів рідкісних і екзотичних птахів, а також музей собачих нашийників XV-XVII століть.

Раніше Фокус писав, що археологи розкопали дивовижний замок IX століття у Франції.