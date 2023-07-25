Меган Маркл і принц Гаррі образили сусіда, який хотів зробити їм подарунок

Повідомляється, що охоронців герцогів Сассекських звинуватили в тому, що вони грубо відмахнулися від доброзичливого сусіда.

Охоронців принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили в тому, що вони грубо проігнорували літнього сусіда після переїзду до їхнього особняка в Монтесіто, штат Каліфорнія, 2020 року. Про це пише PageSix.

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88-річний ветеран ВМС США Френк МакГініті, який живе поруч із герцогом і герцогинею Сассекськими, стверджував, що він підійшов до їхнього будинку незабаром після того, як вони переїхали, щоб подарувати кілька знятих ним фільмів про історію цього району.

Він згадав про це в розділі своїх мемуарів "Іди з вулиці".

"У мене великий будинок поруч із власністю Гаррі та Меган. Я живу в гостьовому будинку, а основний будинок здаю на Airbnb, — сказав він. — Гаррі та Меган живуть у старій власності Маккорміків, і я підійшов до їхніх воріт із фільмами на компакт-диску, але вони не зацікавилися".

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty

МакГініті заявив, що охоронець пари відмовив йому.

"Хлопець біля воріт відмовив мені і не став брати плівку, просто сказавши, що вони не зацікавлені. Я намагався поводитися доброзичливо і по-сусідськи, — заявив він. — Ми не дуже часто їх тут бачимо. Дивно, що вони переїхали в цей район. Тут частіше зустрічаються люди старшого віку".

Герцог і герцогиня Сассекська переїхали в цю власність у липні 2020 року зі своїм чотирирічним сином, принцом Арчі. Два роки потому у пари народилася дочка, принцеса Лілібет. Згідно з інформацією зарубіжних ЗМІ, пара заплатила 14 650 000 доларів за будинок площею 18 000 квадратних футів, у якому є рожеві сади, вікові оливкові дерева, тенісний корт, чайний будиночок, дитячий будиночок і басейн. На території також є гостьовий котедж із двома спальнями.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть переїхати з Монтесіто.