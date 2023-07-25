Кілліан Мерфі відмовився грати курців після сотень сигарет в "Оппенгеймері"

На зйомках зазвичай використовують спеціальні трав'яні сигарети, але вони все одно шкодять здоров'ю.

Актор Кілліан Мерфі настільки вжився в роль знаменитого фізика Роберта Оппенгеймера, що викурював на зйомках сотні сигарет. Тепер він каже, що більше курців грати не буде. Про це пише Daily Mail.

До цього ірландський актор знімався в серіалі "Гострі картузи", де йому також доводилося курити. І він, за власним зізнанням, викурив понад 3000 сигарет.

Роберт Оппенгеймер Фото: З відкритих джерел

Щоправда, сигарети були не справжніми. Голлівудським зіркам дають курити трав'яні сигарети. Вони не містять нікотину чи тютюну, але все одно шкодять здоров'ю.

Кіноглядачі тільки зараз дізнаються, що входить до складу фальшивих цигарок, після того, як побачили Кілліана Мерфі, який викурює цигарку за цигаркою в новому фільмі "Оппенгеймер".

Новий реліз від режисера Крістофера Нолана вийшов у кінотеатрах минулої п'ятниці разом із "Барбі" Ґрети Ґервіґ, при цьому продажі квитків на обидва фільми становили близько 465 мільйонів доларів.

У фільмі 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі часто палить, щоб відповідати Роберту Оппенгеймеру, "батьку атомної бомби", який покладався на цигарки та мартіні, що підживлювали його геній.

Але нездорові звички фізика-теоретика врешті-решт призвели до того, що він помер від раку 1967 року.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

На щастя, зараз ніхто не змушує акторів по-справжньому курити на знімальному майданчику. Вони курять трав'яні сигарети, до яких входить суміш трав: жасмин, женьшень, лист лотоса і пасифлора.

Honeyrose Herbal Smokes — це один із брендів, який виробляє сигарети для реквізиту, і їх часто використовують актори або ті, хто намагається кинути палити.

Хоча вважається, що вони становлять менший ризик для здоров'я, Cancer.org стверджує, що навіть трав'яні цигарки без тютюну виділяють смолу, тверді частинки і чадний газ і небезпечні для вашого здоров'я.

Раніше цього місяця Кілліан Мерфі повідомив, що відмовляється від персонажів, які палять, у своїх майбутніх проєктах.

Раніше 2016 року актор розповів The Independent, що викурив близько 3000 сигарет на зйомках "Гострих картузів".

Покійна Гелен МакКрорі, яка зіграла в серіалі "Гострі картузи" матріарха Поллі Грей, одного разу поділилася, що трав'яний реквізит має "жахливий смак".

Нагадаємо, раніше колеги Мерфі по "Оппенгеймеру" розповіли, як він екстремально худнув для ролі. Сам актор у цьому зізнаватися відмовився, не бажаючи подавати поганий приклад.