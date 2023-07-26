Майбутні сусіди принца Гаррі та Меган Маркл не хочуть, щоб вони купували будинок поряд

Герцоги Сассекські придивляються до будинків у передмісті Санта-Барбари, але там категорично проти таких сусідів.

Коли місцеві жителі у відокремленому анклаві ранчо Хоуп у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, почули, що принц Гаррі та Меган Маркл, можливо, захочуть виїхати з сусіднього Монтесіто, щоб купити будинок у їхньому ексклюзивному передмісті, вони не стали розгортати вітальний килимок. Ба більше, вони категорично проти такого сусідства. Про це пише The Post

Ріелтор ранчо Хоуп повідомив, що через дев'ять місяців після того, як чутки було опубліковано в Santa Barbara News-Press, їхній офіс продовжує приймати дзвінки від стурбованих мешканців, які побоюються, що принц Гаррі та Меган Маркл, а також їхня служба охорони порушать мир у тихому районі, де будинки коштують до 22,5 мільйона доларів.

В'їзд на ранчо Хоуп Фото: Соцмережi

"Люди, які телефонували мені, не хочуть змін і не хочуть усього цього галасу", — сказав журналістам ріелтор, який побажав залишитися невідомим.

"Люди незадоволені, так говорять у місті. Вони хочуть, щоб вони залишилися в Монтесіто і не привертали уваги до ранчо Хоуп", — підтвердив інший рієлтор і уродженець Санта-Барбари.

Мешканці ранчо Хоуп заявляють, що вже бачили Меган Маркл на приватному пляжі передмістя, де тільки три дороги є громадськими, а жителі цінують спокій і відсутність галасу.

Приватний пляж на ранчо Хоуп

Ходять чутки, що принц Гаррі та Меган Маркл шукали будинок на ранчо Гоуп ще в жовтні 2022 року.

І місцеві жителі занепокоєні тим, що Гаррі та Меган, які переїхали по сусідству, можуть перетворити їхню спільноту на "продовження Монтесіто".

Там, де зараз мешкають принц Гаррі та його сім'я, є будинки у багатьох знаменитостей. У Монтесіто мешкають Кеті Перрі та Орландо Блум, Адам Левін, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон та Еллен Дедженерес. Але навіть там були незадоволені настільки галасливими і незручними сусідами, за якими постійно полюють роззяви і папараці.

Один зі співробітників магазину в Монтесіто розповідав, що служба безпеки Гаррі та Меган постійно перекриває вулиці та пішохідні стежки.

Мешканці та сусіди ексклюзивної спільноти ранчо Хоуп — з більш ніж 27 милями кінних стежок і приватним пляжем — побоюються, що члени королівської сім'ї поставлять під загрозу їхнє приватне життя.

Багато хто побоюється, що увага засобів масової інформації, яка слідує за парою, зруйнує тихе передмістя.

"Насправді неправильно перекривати вулиці. Це заважає людям. А вони платять багато грошей, щоб жити тут, знаєте", — зазначив ріелтор.

У той час як у Монтесіто є громадські пляжі, жителям ранчо Хоуп потрібен код від входу для доступу до їхнього приватного пляжу. І вони цінують спокій і конфіденційність, у які Меган Маркл і принц Гаррі не вписуються.

"Керівники ранчо Хоуп ретельно стежать за тим, щоб так і залишалося. Ми єдині в районі, де є власний пляж", — сказав колишній житель ранчо.

А Брайан Нейер, глобальний фахівець з елітної нерухомості з Беверлі-Гіллз, сказав журналістам, що маєтки на ранчо Хоуп рідко з'являються на ринку, і продавці можуть вибирати, кому вони їх продадуть.

"Люди, які телефонували мені, не хотіли б, щоб Меган і Гаррі переїжджали сюди — вони дуже консервативні. Це невелика і дуже багата спільнота, де нерухомість не дуже часто виставляється на продаж. Тут багато старих грошей. Багатство старих поколінь. Ці маєтки просто передаються від одного покоління до іншого", — сказав Нейєр.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що Гаррі та Меган таємно доглядали будинки в Малібу.

А про сусідство з Меган і Гаррі в Монтесіто розповідав відомий актор Роб Лоу .