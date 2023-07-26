Гелен Міррен змінилася до невпізнання в ролі Голди Меїр (трейлер)

Актриса втілила образ легендарної жінки-політика в найважчий момент її життя.

Оскароносна 78-річна англійська акторка Гелен Міррен, яка зіграла свого часу Єлизавету II, втілила на екрані ще одну легендарну особистість. Вона зіграла єдину в історії Ізраїлю жінку-прем'єр-міністра Голду Меїр у картині "Голда", трейлер якої вже з'явився в мережі.

У байопіку Міррен змінили до невпізнання за допомогою спеціальної маски і сивої перуки, при цьому вона як дві краплі води схожа на свого персонажа.

Сюжет фільму охоплює 19 днів війни Судного дня, яка розгорілася в жовтні 1973 року між Ізраїлем і коаліцією арабських держав. Цей період став одним із найважчих як для Ізраїлю, так і для самої Меїр. Головна героїня спробує захистити свою країну, долаючи розбіжності всередині кабміну і складнощі у відносинах з владою США, зокрема держсекретарем Штатів Генрі Кіссінджером.

Режисером "Голди" виступив лауреат премії "Оскар" за фільм "Шкіра" Гай Наттів, а сценарій стрічки написав Ніколас Мартін, в арсеналі якого химерний фільм "Флоренс Фостер Дженкінс". Продюсерами проєкту виступили Мартін, Майкл Кун і Джейн Хукс.

Міррен дуже серйозно поставилася до цієї роботи.

"Голда Меїр була грізним, непримиренним і могутнім лідером. Це великий виклик — зобразити її в найважчий момент її незвичайного життя. Я тільки сподіваюся, що віддам їй належне!" — зізнавалася вона.

Зі свого боку режисер Гай Наттів, який є давнім шанувальником таланту акторки, вважає, що вона чудово впоралася:

"Вона так блискуче вписалася в образ Голди Меїр з неймовірним талантом, інтелектом, глибиною та емоціями, віддаючи належне багатству і складності цієї неймовірної жінки".

Перед зйомками картини Гелен Міррен зазнала різкої критики за те, що зіграла єврейку, хоча сама такою не є. Оскароносна зірка опинилася втягнутою в скандал з "єврейським обличчям" після того, як британська актриса Морін Ліпман поставила під сумнів її кастинг на роль культового ізраїльського політика. Вона заявила, що не згодна з вибором Гелен, яка не є єврейкою, тому що "єврейство персонажа (Меїр) настільки невід'ємна частина" цієї ролі.

Хелен Міррен Фото: Getty Images

Розкритикували акторку і в мережі, однак на тлі шквалу засуджень за неї заступився онук Голди Меїр. Він запевнив, що його бабусі б "сподобалося б", щоб її зіграла актриса, і "не має значення", єврейка вона чи ні.

"У мене немає проблем із тим, що Гелен Міррен єврейка чи неєврейка, яка грає мою бабусю. Це не має значення. Я впевнений, що Гелен Міррен чудова", — підкреслив Шауль Рахабі, чия мати була дочкою політикині.

Голда Меїр народилася в Україні 1898 року, в дитинстві переїхала до США, а 1921 року після весілля емігрувала до Палестини. Вона увійшла в історію 1969 року, коли стала першою жінкою-прем'єр-міністром Ізраїлю і була названа "Залізною леді".

Голда Меїр на обкладинці TIME Фото: trump1

Після обрання на цю посаду Меїр зіткнулася з серйозною критикою, коли не змогла належним чином підготувати свою країну до загрози війни, що насувається, незважаючи на те, що знала про плани сирійських сил атакувати Ізраїль. Зрештою вона схвалила мобілізацію сил, вона відмовилася від превентивного удару, пославшись на потребу Ізраїлю в іноземній допомозі та побоювання, що США побояться втручання.

Раніше Фокус писав, що Гелен Міррен продовжує розривати шаблони і не так давно з'явилася на публіці в яскраво-рожевому вбранні.