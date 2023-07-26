Три знаки Зодіаку, до яких повернуться колишні в серпні 2023 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які в серпні 2023 року привертатимуть увагу колишніх партнерів.

Ретроградна Венера, яка триватиме до 4 вересня 2023 року, може вплинути на наших колишніх партнерів і викликати у них бажання знову з'явитися в нашому житті. Астрологиня Анжела Перл розповіла, яким трьом знакам Зодіаку в серпні варто очікувати на появу людей із минулого.

Близнюки

У серпні 2023 року у Близнюків є велика ймовірність помиритися з колишніми партнерами, адже Венера перебуватиме в 3-му домі, який відповідає за переоцінку стосунків. Ви можете по-новому поглянути на людину, її недоліки та переваги, що може вплинути на поліпшення у ваших взаєминах. Але будьте акуратнішими та не ухвалюйте рішення, перш ніж не зважите всі "за" і "проти".

Скорпіон

У серпні 2023 року вас може охопити ностальгія за вашими останніми стосунками, а людина з вашого минулого якраз у цей час проявить ініціативу. Але не варто пірнати в безодню приємних спогадів і відновлювати спілкування, доки ви не переконаєтеся, що зроблено роботу над помилками.

Козеріг

У серпні 2023 року ви можете переоцінювати ваші стосунки та привертати увагу колишніх партнерів. Вони захочуть вирішити непорозуміння і повернути колишній зв'язок. Але у вас не з'явиться гострого бажання відновлювати спілкування з ними, адже у вашому житті давно розпочався новий етап, і зірки готують вам нові цікаві зустрічі відразу після закінчення Ретроградної Венери.