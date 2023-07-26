Брітні Спірс запідозрила, що знову вагітна

У 2022 році артистка пережила викидень.

41-річна американська співачка Брітні Спірс розповіла про відчуття, що вона вагітна, у серії публікацій в Instagram.

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Артистка опублікувала обкладинку книги 2012 року "Трансформаційна сила посту: шлях до духовного, фізичного та емоційного омолодження" покійного автора Стівена Гаррода Бунера.

Зокрема Брітні розповіла, що їй сподобалася нещодавня відпустка в Мексиці та доповнення до їжі та напоїв, оскільки вона знову може вживати алкоголь після закінчення опіки її батька в кінці 2021 року.

Брітні Спірс

"Любий Боже… це перший рік, коли я можу вживати алкоголь, тому моя поїздка до Мексики з усією чудовою їжею та вином була неймовірною!!!" — зізналася знаменитість.

Співачка розповіла, що намагалася змиритися зі спекою в рідній Південній Каліфорнії, залишаючись при цьому активною.

"Здається, цілий день залишатися вдома з кондиціонером — це практичний спосіб здорового глузду, але я відчувала себе в клітці все своє життя!!!" — додала Спірс.

Брітні Спірс

"Скажу чесно, я прокинулася сьогодні вранці і подумала, що я вагітна, тому що мене так нудить, але я думаю, що це сонце!!!" — зізналася Брітні, яка у 2022 році пережила викидень.

Нагадаємо, чоловік Брітні Спірс прокоментував публічний напад на співачку.

Також Фокус писав про причину затримки виходу мемуарів Брітні Спірс.