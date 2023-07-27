Раян Рейнольдс привітав Сандру Буллок із 59-річчям, опублікувавши їхню оголену сцену (відео)

Зірка "Дедпула" опублікував знаменитий фрагмент із романтичної комедії 2009 року "Пропозиція".

46-річний канадський актор Раян Рейнольдс, який славиться своїм гумором і регулярними підколами близьких, оригінально привітав Сандру Буллок з 59-річчям.

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Зірка "Дедпула" поділився в Instagram відео оголеної сцени зі своєю колишньою партнеркою по фільму 2009 року "Пропозиція".

"З днем народження неповторну і приголомшливу Сандру Буллок! На твій день народження цього року я подарував нам обом координаторів інтимної близькості. І відділ кадрів. І одяг?" — підписав зірка "Дедпула" відео.

У знаменитому фрагменті пара стикається одна з одною, будучи голими. Буллок посковзнулася в пошуках рушника після душу, а Рейнольдс щойно зняв одяг після пробіжки. У фільмі Буллок грає напористого боса, який змушує свого помічника одружитися з нею, щоб уникнути депортації в її рідну країну Канаду.

Володарка "Оскара" згадала про знімання сцени в подкасті "Про минулу ніч з Адамом Реєм" 2021 року, поділившись тим, що відчувала почуття "товариша й безпеки" під час зйомок із Рейнольдсом.

"У нас із Раяном ці штуки тілесного кольору приклеєні до наших інтимних місць, моє волосся стратегічно прикриває соски, а в Раяна …Це просто те, що там є, я цього не бачила, я не дивилася", — сказала вона.

Раян Рейнольдс і Сандра Буллок Фото: Getty Images

Вона додала, що в якийсь момент режисер крикнув: "Раяне, ми бачимо твій мішок із яйцями!" що спонукало Буллок повторювати про себе: "Не дивись вниз, не дивись вниз".

Раніше Фокус писав, що Раян Рейнольдс потролив нового хлопця Тейлор Свіфт.