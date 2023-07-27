45-річна супермодель Летиція Каста знялася оголеною для Harper "s Bazaar (фото)

Знаменитість не боїться показувати своє тіло з усіма віковими вадами широкому загалу.

Французька супермодель Летиція Каста з'явилася на обкладинці та сторінках видання Harper's Bazaar France, поставши перед камерою не тільки в стильних ансамблях, а й повністю оголеною.

Весь серпневий номер журналу присвячений успішній моделі, активістці та актрисі, яка назавжди вписала себе в історію моди. Найцікавіше, що багато хто знає Летицію Касту за роллю Фальбали у фільмі "Астерікс і Обелікс проти Сезара". За сюжетом, Обелікс клонував героїню Летиції за допомогою чарівного зілля.

"Ми вже точно не пам'ятаємо, коли вперше натрапили на фото Летиції Касти. Їх було так багато. Сотні обкладинок журналів, близько тридцяти фільмів, милі подіумів, соло на сцені без страховки, дуети з блукаючими серцями, Летиція Каста захоплює, дивує сама і з'являється там, де ми не чекаємо. Бунтівна і дисциплінована, дика і вірна, відкрита і стримана, мудра і боягузлива, очевидна і загадкова, принципова і дуже терпима, вона являє собою складне і захопливе ціле", — кажуть про неї в редакції.

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На знімках Летиція без прикрас показує себе, не приховуючи целюліт у прозорих колготках, демонструючи обличчя без макіяжу, не боячись приміряти екстравагантне і зухвале вбрання. І в будь-якому образі вона залишається неперевершеною, а її сіро-блакитні очі пронизують кожного, хто дивиться на знімки, наскрізь.

Кар'єра Летиції в модельному бізнесі почалася в 14 років, коли вона стала фотомоделлю в журналі Elle. Дівчина працювала з такими брендами як Dolce&Gabanna, Dior, Yves Saint Laurent та інші. З 1998 року Летиція — амбасадорка L'Oreal Paris. Зірка знялася в 17 повнометражних фільмах і двічі отримувала премії як найкраща актриса. Також Каста є обличчям Франції, а все тому, що 2000 року її було обрано прототипом національного символу країни — Маріанни. У 2012 році модель стала кавалеркою Ордена мистецтв і літератури.

Заміж Летиція вперше вийшла в 39 років за актора Луї Гарреля. У неї четверо дітей: Сатін, Афіна та Орландо. У 2021 році вона народила чоловікові сина Азеля .

Раніше Фокус писав, що Летиція Каста і Луї Гаррель з'явилися на обкладинці GQ France.