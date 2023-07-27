Календар церковних свят на серпень 2023 року
Останній місяць літа насичений такими важливими церковними святами, як пророка Іллі, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
1 серпня — преподобної Макрини (сестра Василя Великого);
2 серпня — святого пророка Іллі;
3 серпня — преподобного Симеона та Іоанна;
4 серпня — рівноапостольної Марії Магдалини;
5 серпня — мучеників Трохима, Теофіла і з ними;
6 серпня — святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;
7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади та Євпраксії;
8 серпня — мученика Єрмолая і тих, хто з ним;
9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона;
10 серпня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
11 серпня — святого мученика Калініка;
12 серпня — святих апостолів Сили, Силуана і тих, що з ними;
13 серпня — передсвяткові походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;
14 серпня — Маковея, початок Успенського посту, Медовий спас;
15 серпня — Перенесення мощей первомученика Стефана;
16 серпня — святих преподобних Ісаака, Далмата і Фавста;
17 серпня — преподобної мучениці Євдокії;
18 серпня — передсвяття Преображення Господнього;
19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний спас ;
20 серпня — святого преподобного мученика Дометія;
21 серпня — святого Еміліана, мучеників Елевтерія і Леоніда;
22 серпня — апостола Матвія;
23 серпня — святого мученика й архідиякона Лаврентія;
24 серпня — святого мученика Евпла;
25 серпня — святих мучеників Фотія та Анікіти;
26 серпня — переказ свята Преображення;
27 серпня — передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Михея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;
28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії;
29 серпня — Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас;
30 серпня — мученика Мирона;
31 серпня — мучеників Флора і Лавра.