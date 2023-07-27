Календар церковних свят на серпень 2023 року

Останній місяць літа насичений такими важливими церковними святами, як пророка Іллі, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

1 серпня — преподобної Макрини (сестра Василя Великого);

2 серпня — святого пророка Іллі;

3 серпня — преподобного Симеона та Іоанна;

4 серпня — рівноапостольної Марії Магдалини;

5 серпня — мучеників Трохима, Теофіла і з ними;

6 серпня — святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;

7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади та Євпраксії;

8 серпня — мученика Єрмолая і тих, хто з ним;

9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона;

10 серпня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

11 серпня — святого мученика Калініка;

12 серпня — святих апостолів Сили, Силуана і тих, що з ними;

13 серпня — передсвяткові походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;

14 серпня — Маковея, початок Успенського посту, Медовий спас;

15 серпня — Перенесення мощей первомученика Стефана;

16 серпня — святих преподобних Ісаака, Далмата і Фавста;

17 серпня — преподобної мучениці Євдокії;

18 серпня — передсвяття Преображення Господнього;

19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний спас ;

20 серпня — святого преподобного мученика Дометія;

21 серпня — святого Еміліана, мучеників Елевтерія і Леоніда;

22 серпня — апостола Матвія;

23 серпня — святого мученика й архідиякона Лаврентія;

24 серпня — святого мученика Евпла;

25 серпня — святих мучеників Фотія та Анікіти;

26 серпня — переказ свята Преображення;

27 серпня — передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Михея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії;

29 серпня — Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас;

30 серпня — мученика Мирона;

31 серпня — мучеників Флора і Лавра.