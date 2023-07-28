28 липня 2023 року: рівноапостольного князя Володимира — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна важко працювати та йти далеко з дому.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира. Саме князь Володимир, який був онуком рівноапостольної княгині Ольги, приніс християнство на територію Київської Русі. Сам він охрестився, щоб одружитися з Анною, сестрою візантійських імператорів Василя і Костянтина. А пізніше на чолі з митрополитом Київським святителем Михаїлом прочитав молитву над водами Дніпра, охрестивши всю Русь-Україну.

Також 28 липня в Україні державне свято — День хрещення Русі-України.

Що не можна робити 28 липня:

важко працювати;

йти далеко з дому;

сваритися з рідними.

Народні прикмети та повір'я:

жовтіє листя на липі — осінь буде пізньою;

інші дерева пожовкли — осінь настане рано;

вечірній туман обіцяє дощ завтра;

південний вітер — до ясної погоди, а східний означає, що підуть дощі, підніметься вітер і таке протримається кілька днів.

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Петро, Матрона

Народилися в цей день:

1880 рік — Володимир Винниченко, український письменник, політик, перший голова Генерального секретаріату УНР;

1887 рік — Марсель Дюшан, французький і американський художник;

1929 рік — Жаклін Кеннеді, перша леді США з 1961 по 1963 рік;

1987 рік — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо".

1993 рік — Гаррі Кейн, англійський футболіст.

Також цього дня:

1834 рік — відкривають Київський університет;

1858 рік — відбитки пальців уперше використано для ідентифікації;

1862 рік — починається золота лихоманка в Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1914 рік — початок Першої світової війни

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.