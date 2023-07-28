Дженніфер Лопес в укороченому топі вирушила в магазин антикварних меблів (фото)

Нещодавно Джей Ло та її чоловік Бен Аффлек придбали нову нерухомість — особняк у Беверлі-Гіллз вартістю майже 61 мільйон доларів.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свій прес у стильному образі. Дружину Бен Аффлека помітили в пошуках меблів в антикварному магазині Big Daddy's Antiques для нового житла. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість підкреслила свій підтягнутий живіт в укороченому білому топі, доповнивши образ мішкуватими рваними джинсами і сіро-білими кросівками. У неї також була крихітна сумочка Jacquemus, яку вона носила через плече, а в руках Джей Ло несла свій мобільний телефон.

Що стосується гламуру, вона мала скромний вигляд: вологий нюдовий макіяж з тугим пучком на маківці. Як аксесуари засновниця Delola вибрала золоте намисто з круглим кулоном і сережки-кільця. У акторки також був масивний золотий браслет-ланцюжок, широкий браслет-манжет і кілька каблучок.

Магазин, до якого вирушила Лопес, являє собою складське приміщення, що пропонує вінтажні, репродукційні та виготовлені на замовлення меблі. Здається, її супроводжував дизайнер, який допомагає зірці облаштовувати розкішний особняк у Беверлі-Гіллз.

У свої 54 роки Дженніфер має чудовий вигляд, багато в чому завдяки регулярним тренуванням. Тиждень тому її помітили біля спортзалу, проте Лопес була явно не в дусі і вилаялася на адресу настирливих папараці.

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