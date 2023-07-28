Колишній хлопець Кайлі Дженнер заспівав про Тімоті Шаламе в новому треку

Тревіс Скотт записав для свого нового альбому Utopia пісню, в якій співає про шоколад і "фабрику Віллі Вонки", а Тімоті якраз знімається у фільмі про Вонку.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер почали зустрічатися, якщо вірити журналістам таблоїдів і фото папараці. Але колишній хлопець Кайлі, репер Тревіс Скотт із цим явно не змирився, судячи з треку "Meltdown" з його нового альбому. Про це пише Page Six.

Для свого нового альбому "Utopia" Тревіс Скотт записав трек, у якому читає реп про "шоколад" і "фабрику Віллі Вонки", а потім каже неназваній колишній коханці, що вона намагається знайти "інше полум'я, таке ж гаряче, як я, с***ка".

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Шаламе грає роль вигаданого шоколатьє Віллі Вонки в новому фільмі "Вонка", тож прихильники недовго розмірковували в соціальних мережах про те, кого мав на увазі 32-річний репер.

"Ніколи в житті не подумав би, що Тревіс Скотт співатиме про Тімоті Шаламе", — пожартував один із коментаторів.

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

"Якби я втратив свою дівчину через Віллі Вонку, я б точно про це не співав і не привертав до цього увагу", — написав інший.

А ще один коментатор, що це дуже самовпевнено з боку Скотта співати про те, що він "сексуальніший за Тімоті Шаламе".

Шаламе публічно не відреагував на пісню, як і Кайлі Дженнер.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Чутки про роман 25-річної Кайлі Дженнер і Шаламе з'явилися у квітні після того, як пліткар Deuxmoi в Instagram заявив, що вони таємно зустрічаються один з одним.

Незабаром після цього джерело повідомило, що зірка телешоу "Кардаш'ян" і зірка "Дюни" підтримують "веселі та невимушені стосунки".

"Це несерйозно, але Кайлі подобається спілкуватися з Тімоті і спостерігати за розвитком подій", — повідомив інсайдер в інтерв'ю "Entertainment Tonight.

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер зустрічалися з 2017 року. У пари двоє дітей: п'ятирічна Стормі та Ейр, якому виповнився рік.

Тімоті Шаламе — перший залицяльник засновниці Kylie Cosmetics після її остаточного розриву зі Скоттом наприкінці 2022 року.

Його бачили біля її будинку, а нещодавно вона з'явилася зі слідами від пристрасних поцілунків на шиї.