29 липня 2023 року: Фіногеїв день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна мити вікна та ходити до ворожок.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і 10 його учнів. Вони постраждали в гоніннях за християнами в Севастії. Колись до правителя дійшли чутки, що хтось проповідує християнство, і він наказав відшукати їх. Це був єпископ Афіноген, який жив у маленькому монастирі разом із десятьма своїми учнями. Їх затримали, довго катували, а потім обезголовили.
Також 29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Що не можна робити 29 липня:
- мити вікна;
- ходити до ворожок;
- лаятися;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- густий туман — восени чекайте багато грибів;
- посіви почали їсти польові миші — зима буде затяжною і холодною;
- у моркви поникло бадилля — скоро почнеться дощ;
- роса на траві до обіду — до спеки.
День ангела святкують:
Валентин, Євген, Павло, Мануїл, Юлій.
Народилися в цей день:
1817 рік — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження;
1865 рік — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, глава УГКЦ, митрополит;
1945 рік — Мірча Луческу, румунський футболіст і футбольний тренер.
1984 рік — Анна Безсонова, українська спортсменка (художня гімнастика), абсолютна чемпіонка світу (2007).
Також цього дня:
1836 рік — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки;
1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);
1994 рік — парламент України призупинив приватизацію в республіці;
2022 рік — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оборот навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше за звичайний, причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.