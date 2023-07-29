29 липня 2023 року: Фіногеїв день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна мити вікна та ходити до ворожок.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і 10 його учнів. Вони постраждали в гоніннях за християнами в Севастії. Колись до правителя дійшли чутки, що хтось проповідує християнство, і він наказав відшукати їх. Це був єпископ Афіноген, який жив у маленькому монастирі разом із десятьма своїми учнями. Їх затримали, довго катували, а потім обезголовили.

Також 29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Що не можна робити 29 липня:

мити вікна;

ходити до ворожок;

лаятися;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

густий туман — восени чекайте багато грибів;

посіви почали їсти польові миші — зима буде затяжною і холодною;

у моркви поникло бадилля — скоро почнеться дощ;

роса на траві до обіду — до спеки.

День ангела святкують:

Валентин, Євген, Павло, Мануїл, Юлій.

Народилися в цей день:

1817 рік — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження;

1865 рік — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, глава УГКЦ, митрополит;

1945 рік — Мірча Луческу, румунський футболіст і футбольний тренер.

1984 рік — Анна Безсонова, українська спортсменка (художня гімнастика), абсолютна чемпіонка світу (2007).

Також цього дня:

1836 рік — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1994 рік — парламент України призупинив приватизацію в республіці;

2022 рік — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оборот навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше за звичайний, причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.