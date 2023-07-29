Концерти Тейлор Свіфт у Сіетлі спричинили невеликий землетрус

Фанати Свіфт так активно танцювали, що це викликало в районі їх проведення сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.

Два концерти американської попзірки Тейлор Свіфт у Сіетлі спричинили мініземлетрус. Місцевий сейсмолог Джекі Каплан-Ауербах зареєструвала ці дані під час аншлагових виступів Свіфт на стадіоні Lumen Field 22 і 23 липня, які були частиною її гастрольного туру Eras Tour. Своїми спостереженнями Каплан-Ауербах, професор геології Університету Західного Вашингтона, поділилася з CNN.

Джекі каже, що спровокувати невеликий землетрус могли або фанати Тейлор, які танцюють, або потужна звукова система.

Концерт Тейлор Свіфт у Сіетлі

Протягом двох вечорів на концертах Тейлор Свіфт танцювали 144 тисячі фанатів.

Попередній подібний рекорд у Сіетлі було встановлено 2011 року під час матчу з американського футболу. Він отримав назву "Біст квейк" ("Звіриний землетрус").

Тоді винуватцями землетрусу стали вболівальники команди "Сіетл Сіхокс", які почали стрибати й аплодувати, коли їхня команда виграла в матчі проти "Нью-Орлеан Сейнтс".

За словами Каплан-Ауербах, різниця між грою НФЛ і концертами Свіфт становила лише 0,3 бала, але тряска була вдвічі сильнішою, що "подвоїло ефект".

Хоча різниця магнітуд між "Звіриним землетрусом" і "Свіфт-землетрусом" становить лише 0,3 бала, Каплан-Ауербах сказала, що фанати Свіфт перемагають фанатів "Сіхокс".

"Струс був удвічі сильнішим, ніж "Звіриний землетрус", — зазначила Джекі.

Концерт Тейлор Свіфт у Сіетлі

Хлоя Мелас, журналістка CNN, яка відвідала один із концертів Свіфт у Сіетлі, поділилася своїми враженнями.

"Відвідування концерту Тейлор у Сіетлі було не схоже ні на що, що я коли-небудь відчувала. Я буквально відчувала, як земля тремтить під ногами. У вухах досі дзвенить", — сказала Хлоя.

Після концертів у Сіетлі Свіфт подякувала своїм фанатам за "чарівні вихідні".

"Дякую вам за все. За всі оплески, крики, стрибки, танці, спів на весь голос", — написала співачка.

Концерти Свіфт у Сіетлі стали одними із тих, що завершували її концертний тур США — перший за п'ять років.

Свіфт не єдина, чиї концерти викликали таку бурхливу реакцію. Так, концерт Foo Fighters у Новій Зеландії 2011 року в районі Окленда викликав тремтіння землі, яке вчені порівняли з вулканічною активністю.

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт відмовилася приходити на подкаст до Меган Маркл. Дружина принца Гаррі особисто запросила її на своє шоу, чого раніше не робила, але суперзірка відмовилася через своїх помічників.