Меган Маркл посварилася з Девідом і Вікторією Бекхем

Близька дружба Бекхемів, принца Гаррі та Меган Маркл закінчилася після того, як Девіда і Вікторію звинуватили у "зливі інформації".

Ще недавно принца Гаррі, його дружину Меган Маркл, а також подружжя Бекхемів можна було назвати близькими друзями. Вікторія і Девід навіть були на весіллі принца і колишньої актриси. Але дружба закінчилася, а Бекхеми залишилися, як повідомляється, "розлюченими". Адже їх звинуватили в тому, що вони злили інформацію таблоїдам. Про це пише Daily Mail.

Багато років тому, коли вона була актрисою, Меган Маркл часто писала у своєму блозі The Tig про групу, яку вона називала своїми "найближчими друзями". Деякі були спорідненими душами, інші були знаменитостями, яких вона зустріла на заходах і вечірках шоу-бізнесу. Поступово це коло друзів розширилося за рахунок дизайнерів одягу, світських левиць і учасників благодійних кампаній.

Меган Маркл із друзями за обідом Фото: The Tig

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Серед них були Девід і Вікторія Бекхем, які були гостями на її весіллі з принцом Гаррі у Віндзорі 2018 року. Однак їхня дружба закінчилася. Меган і Гаррі навіть не запросили на весілля старшого сина Бекхемів, Брукліна з Ніколою Пельтц у квітні минулого року.

До того ж герцоги Сассекські не взяли участь у жодній великій світській події цього літа.

Журналісти таблоїдів жартують, що Бекхеми були "Markled", тобто опинилися серед тих, з ким Меган дружила, а потім викреслила з життя.

Бекхеми на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі

Найвідомішим "Markled", або "поміченим", став її батько, Томас Маркл, з яким вона не спілкується з 2018 року, попри те, що він переніс інфаркт і важко хворіє.

Також вона перестала спілкуватися зі своєю найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді після того, як вони, як повідомляється, посварилися через поводження Меган з її першим чоловіком Тревором Енгельсоном.

Навіть стиліст Джессіка Малруні, колишня "Найкраща подруга Меган назавжди", чиї діти були пажами і подружками нареченої на весіллі Сассексів, відійшла на другий план.

У випадку з Бекхемами була підозра, що пара, можливо, злила історії про принца Гаррі та його дружину таблоїдам. Звинувачення, як повідомили The Mail on Sunday, привело Девіда в "абсолютну лють".

Джерело, близьке до Бекхемів, сказало: "Девід і Вікторія були на весіллі Меган і Гаррі та надали Меган велику підтримку, коли Меган приїхала до Великої Британії".

Пари зблизилися, тому що Іззі Мей, директор з комунікацій Девіда Бекхема, дружила з Маркусом Андерсоном, директором з членства в приватному клубі Soho House, який допомагав Меган таємно зустрічатися з Гаррі.

Але звинувачення, про які The Mail on Sunday повідомили під час напруженої телефонної розмови, зруйнували дружбу Бекхемів. Джерело додало: "Примирення малоймовірне".

Тепер, живучи в Монтесіто, Каліфорнія, вона стала близька з сусідкою, косметичним магнатом Вікторією Джексон, яка просувала бренди косметики Дженніфер Лопес і Сінді Кроуфорд.

Ще одним новим членом кола Меган Маркл стала перукарка Аманда Леоне, чий салон у торговому центрі в Монтесіто обслуговує ще одну нову подружку Меган, телеведучу Еллен Дедженерес.

Меган Маркл у гостях у Еллен Дедженерес Фото: Скриншот

Герцогиня Сассекська також зблизилася з впливовим голлівудським агентом Арі Емануелем, головою William Morris Endeavour, з яким Меган підписала контракт у квітні.

Він одружений з дизайнеркою Сарою Стаудінгер, чий рожевий лляний короткий костюм Меган одягла на баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс".

Також новими членами ближнього кола Меган є фотограф Місан Гарріман, а також Сара Рафферті та Ебігейл Спенсер, її партнерки по серіалу "Форс-мажори".

А ось ще одна знаменита пара, співачка Кеті Перрі та її наречений, актор Орландо Блум, перестали спілкуватися з Гаррі та його дружиною, так само, як Джордж і Амаль Клуні.

Ходять чутки, що Джорджа Клуні одного разу запитали, звідки він знає Меган. Він відповів: "Я її не знаю".

Джордж і Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі Фото: Getty Images

З Мераєю Кері Меган перестала спілкуватися, коли та назвала її "дівою", а Кортні Кокс образилася на Гаррі, коли він у своїх мемуарах "Запасний" написав, що нібито вживав галюциногенні гриби в її будинку.

Політичні прагнення Меган довгий час були приводом для пліток. Джерела у Вашингтоні повідомили, що Меган і Гаррі марно намагалися дістатися додому з похорону королеви на літаку Air Force One, на якому літають президент США і перша леді.

Але подружжя Байденів ясно дало зрозуміти, що принц Гаррі та його дружина разом із ними додому не полетять. Також Джилл Байден не буде на "Іграх нескорених", хоча вона відвідувала їх раніше.