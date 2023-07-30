Княгиня Шарлін в елегантній сукні вирушила на бал Червоного Хреста (фото)

Княгиня Монако вперше з'явилася на публіці більш ніж за місяць, приєднавшись до свого чоловіка на щорічному балу Червоного Хреста.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала вишукане вбрання, з'явившись цими вихідними в компанії свого чоловіка, князя Альбера, на 74-му щорічному благодійному балу Червоного Хреста. Про це пише Hello.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Члени королівської сім'ї були помічені на заході, який відбувся в клубі Salle des Etoiles у Монте-Карло.

45-річна княгиня обрала для виходу у світ сукню від Razzle. Вбрання виконане з ефірного білого шифону, доповнене прозорими рукавами-ліхтариками, високим вирізом і максіспідницею зі складками. Елегантний ансамбль повністю прикрашений кристалами, що надає йому чарівності. Шарлін доповнила свій образ діамантовими сережками Van Cleef & Arpels Romeo and Juliet і атласним білим клатчем.

Тим часом її чоловік був у білому блейзері, який він поєднував з темно-синіми штанами. Він додав яскравого акценту в образ за допомогою червоної краватки-метелика.

До королівської пари на знаменитому заході зі збору коштів також приєдналася племінниця князя Камілла Готліб, яка сяяла в пурпуровій сукні.

Раніше Фокус писав, що Шарлін відвідала прийом у Монако в оригінальній вечірній сукні та діамантах.