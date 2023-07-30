Відпустка майже на $65 тисяч: Марго Роббі оплатила 14 близьким друзям люксовий відпочинок (фото)

Відпочинок включав спа-процедури, коктейльний фургон і особистого шеф-кухаря в ексклюзивному заміському місці.

Австралійська акторка Марго Роббі нарешті отримала заслужену відпустку після кількох місяців активного просування її останнього проєкту — фільму "Барбі". Знаменитість вирушила відпочивати в компанії своїх 14 друзів, оплативши їм усім проживання в розкішній хатині в Soho Farmhouse в Оксфордширі. Про це пише Daily Mail.

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33-річна акторка витратила 64 тисячі доларів, щоб забезпечити собі та близьким якісний відпочинок у популярному серед знаменитостей місці.

Марго, чиї статки оцінюють у 38,5 мільйона доларів, пригостила своїх приятелів особистим шеф-кухарем, який готував на грилі, розкішними спа-процедурами, коктейль-фургоном із випивкою, джакузі та розвагами на території, включно зі стріляниною по голубах, їздою на велосипеді та просекко-понгом. Разом із Марго був її чоловік, 33-річний британський кінопродюсер Том Акерлі.

Марго Роббі Фото: Getty

Джерело сказало: "Незважаючи на те, що Марго зараз найгарячіша акторка на планеті, вона неймовірно приземлена і не любить нічого більше, ніж проводити час зі своїми найкращими друзями. Вона знає згуртований натовп за роботою і своїм чоловіком, і вона відчуває, що може бути самою собою поруч з ними і дійсно розпускати волосся. Вона більш ніж щаслива поділитися своїм багатством з людьми, яких любить, і вона дійсно щедра".

Під час перших вихідних фільм "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі зібрав вражаючі 360 мільйонів доларів. Комедійний фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel, перевершив свою первісну оцінку в 155 мільйонів доларів, а його загальна сума на внутрішньому ринку зросла до 162 мільйонів доларів після прем'єри 21 липня.

Інсайдери Deadline пророкують, що "Барбі" може перетнути позначку в мільярд доларів у всьому світі. Фільм отримав похвалу за акторський склад, сюжетну лінію та феміністські теми. "Барбі" також є найбільшим дебютом для фільму, знятого жінкою (Ґрета Ґервіґ), обігнавши блокбастер Анни Боден і Раяна Флека "Капітан Марвел" 2019 року (153 мільйони доларів), повідомляє Variety.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі виплатила іпотеку мами, коли стала успішною.