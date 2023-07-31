Повний місяць у Водолії 1 серпня 2023 року: чого очікувати

Повний місяць у Водолії відбудеться вже завтра, 1 серпня 2023 року, о 21:31 за київським часом. Астрологи поділилися, чого очікувати від цього періоду.

Що обіцяє нам повний місяць у Водолії?

Водолій — повітряний знак, енергія якого пов'язана зі змінами, хвилюючими подіями, спілкуванням і взаємодією людей, дружбою і стосунками.

Повний місяць у Водолії — сприятливий період, щоб позбутися токсичних стосунків і зв'язків, а також попрощатися з людьми, які вас енергетично спустошують або пригнічують. Також вдалим рішенням буде очистити свій гаджети та соцмережі від старих контактів, непотрібних листів і повідомлень.

Цей повний місяць ідеально підходить для того, щоб виправити помилки минулого. Наприклад, відновити спілкування з дорогою для вас людиною, з якою перестали спілкуватися через безглузду причину.

Повний місяць у Водолії відбудеться на тлі ретроградної Венери в опозиційному знаку Зодіаку — у Леві. Це означає, що відбудеться переоцінка цінностей у сфері особистого життя і романтичних стосунків. Люди, з якими ми бачили майбутнє, можуть проявити себе зовсім з іншого боку.

Ця повня дасть оновлення у сфері спілкування, соціальної активності, стосунків із партнерами та друзями, а також у публічному просторі.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer