Три улюблені тіари Кейт Міддлтон і скільки вони коштують

Усі тіари, які полюбляє принцеса Уельська, зі скриньки з королівськими коштовностями і вони безцінні.

Кейт Міддлтон не надто часто носить тіари, але вже коли одягає, то це стає модною сенсацією. І у неї вже є три явних фаворити з королівської скриньки. Про це пише Just Jared.

Британська королівська сім'я славиться своїми стильними образами і шикарними коштовностями. І принцеса Уельська не виняток. Якщо потрібно, у Кейт Міддлтон завжди під рукою є безліч дорогоцінних діадем, які можна вдягнути, коли того зажадає випадок.

У той час як принцеса Уельська відмовилася від носіння тіари на коронації короля Чарльза в травні, повідомлення того часу припускали, що вона може вибрати одну з трьох своїх "фавориток", яких вона вважає своїми улюбленими.

Кожна з улюблених тіар Кейт Міддлтон — приголомшливі витвори мистецтва, які дуже дорого коштують. І журналісти з'ясували, скільки коштують тіари принцеси Уельської, які найчастіше носять.

Тіара "Вузлики кохання"

Тіара "Вузлики кохання" — культова королівська прикраса, яку принцеса Кейт носила частіше за інших в останні роки. Не виключено, що вона стала її фавориткою, тому що в минулому її часто одягала принцеса Діана. А Кейт часто демонструє особливий зв'язок з покійною свекрухою, вдягаючи схоже вбрання і прикраси, яким віддавала перевагу мати її чоловіка.

Кейт Міддлтон у тіарі "Вузлики кохання" Фото: Getty Images

Прикраса була створена для бабусі королеви Єлизавети II — Марії Текської, 1914 року. Її створив ювелірний дім Garrard з перлів і діамантів. Хоч Діана і любила цю тіару, вона часто скаржилася, що вона важка і від неї болить голова.

Тіара "Вузлики коханця" коштує близько 1,1 мільйона доларів. Але це дуже приблизна вартість. Ясно, що з'явись цей скарб на аукціоні, його ціна підскочить до небес.

Тіара Cartier Halo

Тіара Cartier Halo, або тіара "Ореол" колись належала королеві Єлизаветі і, ймовірно, має особливе значення для принцеси Уельської. Зрештою, вона одягла її, коли виходила заміж за принца Вільяма 2011 року.

Кейт Міддлтон на своєму весіллі Фото: Getty Images

Чарівну тіару з 739 діамантів круглого ограновування і 149 діамантів багетного ограновування замовив Георг VI 1936 року, який купив всі ці діаманти за три тижні до того, як став королем. Отриману діадему він подарував своїй дружині. А пізніше вони подарували її своїй старшій дочці, майбутній королеві Єлизаветі II, яка тоді перебувала в статусі спадкової принцеси, в день її 18-річчя 1944 року.

Кейт Міддлтон у тіарі Cartier Halo Фото: Getty Images

Діадему Cartier також носила молодша сестра Єлизавети, принцеса Маргарет, і дочка монарха, принцеса Анна.

Вартість тіари Cartier Halo становить близько 1,7 мільйона доларів.

Тіара "Квітка лотоса"

Тіара "Квітка лотоса", яку носила Кейт Міддлтон, раніше належала сестрі королеви Єлизавети, принцесі Маргарет. А до цього нею володіла Єлизавета Боуз-Лайон — дружина короля Георга VI і мати принцес Єлизавети і Маргарет. І це найдорожча тіара, серед улюблених тіар Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон у тіарі "Квітка лотоса" Фото: Getty

Тіара "Квітка лотоса" коштує близько 4,4 мільйона доларів. Королева-мати замовила її в ювелірному домі Garrard, бажаючи переробити кольє, подароване їй чоловіком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про коштовності принцеси Діани, які тепер носить Кейт Міддлтон.