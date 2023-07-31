Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішим у Повний Місяць 1 серпня 2023 року

Повний місяць у Водолії, який настане вже завтра, 1 серпня 2023 року, вплине на багато знаків Зодіаку, але два з них "зачепить" найбільше.

Астрологи стверджують, що перший повний місяць у серпні 2023 року найбільше вплине на Тельців і Скорпіонів.

Вам може здаватися, що вас недооцінюють, ігнорують і вважають за краще уникати. На тлі цих переживань можуть виникнути конфлікти з друзями або колегами. Постарайтеся не планувати важливі зустрічі та події на 31 липня — 2 серпня, а краще приділіть час собі та своєму ментальному здоров'ю.

У Левів і Водоліїв також можливі складні або хвилюючі ситуації, але в цей період ваші сили і впевненість у собі буде на піку, тому вдасться все вирішити без особливих зусиль. Але пам'ятайте про те, що енергія повного Місяця у Водолії може підштовхнути до ексцентричних вчинків, а це може призвести до різних наслідків.

А ось для Овнів, Близнюків, Терезів і Стрільців період повного Місяця буде сприятливим, тоді як для Раків, Дів, Козерогів і Риб — нейтральним і спокійним.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer