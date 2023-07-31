Кріс Гемсворт та Метт Деймон пообідали на пляжі з дружинами (фото)

Знамениті актори запросили своїх дружин на обід із друзями.

39-річний австралійський актор Кріс Гемсворт та 52-річний американський актор Метт Деймон були помічені разом на пляжі. Компанію зірок бойовиків склали їхні дружини. Про це пише People.

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Актори обрали майже однакові сині картаті сорочки, щоб провести час зі своїми дружинами — Люсьяною Баррозо та Ельзою Патакі — на пляжі в Байрон-Бей, Австралія.

Зірка фільму "Марсіанін" була зображена з трьома коробками, з'єднаними чорною стрічкою. Актор поєднував свою сорочку на ґудзиках із темно-синіми джинсами. Зірка фільмів Marvel була у сонцезахисних окулярах-авіаторах, його синя картата сорочка була розстебнута, а під нею була біла майка. Він також носив довгий срібний ланцюжок на шиї та коричневі штани.

47-річна Баррозо була сфотографована поряд із дружиною Гемсворта, актрисою Патакі. Люсьяна була одягнена в білий укорочений топ у стилі бохо із золотим намистом і зеленими штанями, що зшили на замовлення.

Тим часом, 47-річна Патакі обрала пурпурову сукню з довгими рукавами та вирізами у поєднанні з легкими аксесуарами, включаючи намисто, сережки-кільця, кільця, чорні сонцезахисні окуляри та сумку через плече.

Нагадаємо, на початку місяця Метт і Люсьяна відпочивали на острові Міконос у Греції. Тоді до них також приєдналися Кріс та Ельза.

Раніше Фокус також писав, що Кріс Гемсворт поділився святковими кадрами із дружиною-іменинницею.