Сальма Гаєк у яскравому бікіні насолоджувалася пивом на яхті з друзями (фото)

Акторка часто тішить шанувальників фотографіями в купальниках.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Гаєк позувала в яскраво-жовтому бікіні з подругою. Світлинами з відпочинку на яхті зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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На першому кадрі зірка фільму "Бандитки" сиділа поруч зі своєю подругою Мартіною Енгель на яхті в морі. Вони обидві тримали пляшки з пивом Pacifico. На другому знімку вони були зображені в гідрокостюмах для занурення з аквалангом і їли апельсини.

"Зустрічаюся з моїм улюбленим дайв-майстром @martina_scubadiving_instructor", — написала голівудська акторка.

Гаєк є однією з найпривабливіших голівудських зірок в Instagram, часто демонструючи свою неймовірну фігуру в купальниках. У цьому ж бікіні знаменитість позувала у квітні цього року.

На початку липня дружина 61-річного Франсуа-Анрі Піно, який є головою правління та головним виконавчим директором Kering, продемонструвала підтягнуту фігуру в барвистому купальнику на честь Національного дня бікіні.

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