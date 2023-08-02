Що станеться з королевою Каміллою і якою буде її роль, якщо король Чарльз раптово помре

Команди короля Чарльза і королеви Камілли, найімовірніше, готові до будь-якого сценарію, зокрема й ситуації, якщо британський монарх помре першим.

Хоча в генах короля Чарльза закладено довголіття — його батько, принц Філіп, помер у віці 99 років 2021 року, лише за два місяці до свого 100-річчя, а його мати, королева Єлизавета, померла у віці 96 років у вересні минулого року, — уся лінія спадкоємності зміниться, коли він коли-небудь помре. Принц Вільям негайно стане монархом, а Кейт Міддлтон, як очікується, буде відома як королева або королева-консорт. А яка роль буде уготована його дружині, королеві Каміллі, пише People.

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У разі смерті короля Чарльза, технічний титул королеви Камілли буде — королева-вдовиця.

Цей королівський титул уперше використала королева Аделаїда, яка пережила свого чоловіка, короля Вільгельма IV. Король Вільгельм помер 1837 року, а його дружина прожила ще 12 років. Усі діти пари померли в дитинстві, і корона перейшла до тієї, хто стала відома, як королева Вікторія.

Ставши вдовою, королева Камілла буде вільна жити, як хоче. Вона могла б усамітнитися в будинку Рея Мілла, своєму будинку в сільській місцевості, або продовжити свою благодійну діяльність. Зараз під її патронажем кілька організацій, які займаються питаннями здоров'я, грамотності, мистецтва, а також підтримують тих, хто пережив зґвалтування і сексуальні домагання.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Бабуся короля Чарльза, Єлизавета Боуз-Лайон, вирішила називатися королевою-матір'ю після смерті свого чоловіка короля Георга VI 1952 року і сходження на престол їхньої старшої дочки Єлизавети.

Королева-мати підтримувала свою доньку, яка посіла престол упродовж усього її правління, і вона часто з'являлася на публіці з іншими членами королівської сім'ї на офіційних заходах на кшталт Trooping the Colour і Royal Ascot, аж до кінця 90-х років.

Королева-мати померла 2002 року у віці 101 року, бувши одним із найпопулярніших членів королівської сім'ї. І королева Єлизавета розповіла про "заразливу жагу до життя" своєї матері в рідкісній телевізійній передачі з Віндзорського замку напередодні її похорону.

"Протягом багатьох років я зустрічала багатьох людей, яким доводилося справлятися з втратою сім'ї, іноді за найтрагічніших обставин. Тому я вважаю, що мені пощастило, що моя мати була благословенна на довге і щасливе життя. У неї був заразливий інтерес до життя, і він залишався з нею до самого кінця. Я також знаю, що її віра завжди була для неї великою силою", — сказала тоді Єлизавета.

Минулого року королева Єлизавета оголосила, що бажає, щоб Камілла була відома як королева-консорт. Королева висловила свої почуття в посланні в лютому 2022 року.

"Коли свого часу мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку саму підтримку, як і мені; і я щиро бажаю, щоб, коли цей час прийде, Камілла буде відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу", — сказала королева.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Благословення королеви Єлизавети було важливою ознакою того, що Каміллу буде короновано разом із чоловіком — і це сталося 6 травня.

Титул Камілли отримав ще одне королівське оновлення на честь церемонії коронації, а слово "консорт" було виключено.

Згідно з BBC, вважалося, що Камілла буде відома як королева-консорт на початку правління, щоб відрізнити її від королеви Єлизавети, а коронація створить відповідний момент для присвоєння титулу королеви. 6 травня палац офіційно оновив сторінку біографії Камілли , щоб відобразити її титул королеви.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Камілла, Кейт Міддлтон та інші королівські наречені провели останній день перед вступом у шлюб.