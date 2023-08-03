Меган Маркл маніпулювала принцом Гаррі, що спровокувало сварку з Бекхемами

Зіркові родини товаришували з початку стосунків колишньої акторки та королівського сина.

Меган Маркл "маніпулювала" принцом Гаррі, що призвело до ворожнечі з Бекхемами. Про це пише The Mirror.

Ліззі Канді — британська телеведуча, яка колись була подругою герцогині Сассекської — зробила цю заяву на тлі повідомлень про те, що Маркл і принц Гаррі наразі посварилися із зіркою футболу та колишньою учасницею гурту Spice Girl.

Канді стверджує, що Маркл могла "маніпулювати" Гаррі, щоб він повірив, що Бекхеми зливають історії про них у пресу, заявивши: "З такою швидкістю у них взагалі не буде друзів!".

Телеведуча стверджує, що ексакторка була настільки вражена Вікторією Бекхем, що вона "пищала", коли дивилася на неї.

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Вікторія і Девід Бекхем Фото: Getty Images

55-річна Канді та 41-річна Маркл були гостями Global Gift Gala у 2013 році, коли помітили Вікторію.

"Я ніколи не бачила, щоб хтось так верещав", — стверджувала Канді про реакцію Маркл на те, як вона побачила співачку. "Меган була дуже схвильована, коли побачила Вікторію Бекхем. Вона сказала: "Боже мій, це Вікторія Бекхем!"

Вона додала, що Маркл і Бекхем виступали на заході, а зірка "Костюмів" під час спілкування засвітилася "як новорічна ялинка".

Зрештою Меган подружилася з Вікторією та її чоловіком Девідом після того, як у 2016 році почала зустрічатися з принцом Гаррі. Сассекські стали близькими друзями Бекхемів, яких навіть запросили на своє весілля у 2018 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Тепер є повідомлення про те, що дві владні пари посварилися, і, як повідомляється, Маркл і Гаррі звинуватили Бекхемів у витоку історій у пресу.

Нагадаємо, Меган Маркл спровокувала чутки про сварку із Сереною Вільямс.

Також Фокус писав про подробиці сварки Сассекських та Бекхемів.