Меган Маркл маніпулювала принцом Гаррі, що спровокувало сварку з Бекхемами
Зіркові родини товаришували з початку стосунків колишньої акторки та королівського сина.
Меган Маркл "маніпулювала" принцом Гаррі, що призвело до ворожнечі з Бекхемами. Про це пише The Mirror.
Ліззі Канді — британська телеведуча, яка колись була подругою герцогині Сассекської — зробила цю заяву на тлі повідомлень про те, що Маркл і принц Гаррі наразі посварилися із зіркою футболу та колишньою учасницею гурту Spice Girl.
Канді стверджує, що Маркл могла "маніпулювати" Гаррі, щоб він повірив, що Бекхеми зливають історії про них у пресу, заявивши: "З такою швидкістю у них взагалі не буде друзів!".
Телеведуча стверджує, що ексакторка була настільки вражена Вікторією Бекхем, що вона "пищала", коли дивилася на неї.
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55-річна Канді та 41-річна Маркл були гостями Global Gift Gala у 2013 році, коли помітили Вікторію.
"Я ніколи не бачила, щоб хтось так верещав", — стверджувала Канді про реакцію Маркл на те, як вона побачила співачку. "Меган була дуже схвильована, коли побачила Вікторію Бекхем. Вона сказала: "Боже мій, це Вікторія Бекхем!"
Вона додала, що Маркл і Бекхем виступали на заході, а зірка "Костюмів" під час спілкування засвітилася "як новорічна ялинка".
Зрештою Меган подружилася з Вікторією та її чоловіком Девідом після того, як у 2016 році почала зустрічатися з принцом Гаррі. Сассекські стали близькими друзями Бекхемів, яких навіть запросили на своє весілля у 2018 році.
Тепер є повідомлення про те, що дві владні пари посварилися, і, як повідомляється, Маркл і Гаррі звинуватили Бекхемів у витоку історій у пресу.
Нагадаємо, Меган Маркл спровокувала чутки про сварку із Сереною Вільямс.
Також Фокус писав про подробиці сварки Сассекських та Бекхемів.