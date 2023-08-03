Королівський монетний двір створив прикраси з перероблених рентгенівських плівок (фото)

Перша колекція прикрас називається 886 і складається з шести предметів.

Королівський монетний двір представив прикраси, виготовлені зі срібла, отриманого з медичних рентгенівських плівок, повідомляє Sky News. Таким чином там сподіваються, що цей крок зменшить їхню залежність від видобутих матеріалів і запропонує вирішення проблеми зростаючого попиту на срібло.

Компанія, що базується в Ллантрисанті, Південний Уельс, об'єдналася з 300-річним сімейним бізнесом Betts Metals. Спочатку останні обробляють рентгенівські плівки, після чого співробітники Королівського монетного двору використовують очищене срібло для виготовлення прикрас. Лікарням платитимуть за перероблені рентгенівські плівки, і ця ініціатива також може означати зниження витрат на зберігання.

Перші прикраси вже надійшли в продаж. Ювелірна колекція називається 886 — на честь року, коли монетний двір уперше випустив монети. Зараз у ній шість прикрас, виготовлених зі срібла, видобутого з рентгенівських плівок: запонки, підвіски, каблучки.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

У колекції також є аналогічні прикраси, створені із золота, витягнутого зі старої електроніки та друкованих плат.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

"У рамках концепції Королівського монетного двору по перетворенню в майбутньому наш бізнес по вилученню дорогоцінних металів прагне очолити розробку новаторських рішень у галузі. Для нас це означає відповідальний пошук матеріалів, які можуть повторно використовувати дорогоцінні ресурси нашої планети, підтримуючи економіку замкнутого циклу і надаючи клієнтам доступ до продуктів, які відповідають їхнім цінностям", — заявив журналістам директор з розвитку Королівського монетного двору Шон Міллард.

За словами керуючого директора Betts Group Чарлі Беттса, їхня компанія вважає великою честю співпрацю з Королівським монетним двором.

"Лікарні зберігають рентгенівську плівку набагато довше терміну її зберігання, що з часом може коштувати великих грошей. Цей новий проєкт дає їм змогу переробляти рентгенівську плівку й отримувати грошову вартість срібла, яке ми витягуємо".

Раніше Фокус писав, що дослідники з лабораторії передової фотоніки RIKEN створили прототип гаджета, який ефективно використовує терагерцовий діапазон електромагнітного спектра для "рентгенівського опромінення", але без шкідливого випромінювання.