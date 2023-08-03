Їх краще не ображати: 5 імен наймстивіших жінок

Імена жінок, які завжди хочуть, щоб справедливість узяла гору, а їхній кривдник був покараний.

Аліна

Жінки з цим ім'ям мають жорсткий характер і ніколи не дозволять себе образити. Навіть якщо вам здається, що Аліна забула про образу, — це не так. Вона піде на багато що, щоб провчити свого кривдника та змусити його пошкодувати про скоєне.

Діана

Власниці цього імені можуть навіть не знати про свою мстивість, поки вони не зіткнуться зі зрадою або образою на свій бік. У цій ситуації можуть проявитися такі якості як егоцентризм і жорстокість. Діани люблять мститися несподівано та вишукано.

Віолетта

Віолетта не терпить, коли щось іде не за її планом і хтось стає на її шляху. Якщо вона почує відмову, то буде готова на все, щоб її опонент пошкодував про це.

Ірма

Ірма може роками чекати на зручний момент, щоб помститися кривднику. Вона не заспокоїться, поки не доб'ється свого, знову й знову намагаючись втілити план у життя. Особливо це стосується зради в її бік.

Ольга

Ольга готова пожертвувати своїми силами та часом, щоб справедливість восторжествувала. На перший погляд вона здається тендітною та ніжною, але всередині ховається нищівний потенціал, тому цю жінку краще не ображати.

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic

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