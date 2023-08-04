Майк Тіндалл привітав дружину з річницею за допомогою штучного інтелекту (фото)

Члени королівської сім'ї відсвяткували 12 щасливих років спільного життя.

Онука покійної королеви Зара Тіндалл та її чоловік Майк відсвяткували 12-ту річницю весілля. З цієї нагоди англійський гравець у регбі поділився у своєму Instagram-акаунті фотографіями, згенерованими штучним інтелектом.

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Майк вирішив оригінально привітати кохану, посилаючись на один із найпопулярніших фільмів цього літа.

"Дякую за повідомлення, це були чудові 12 років. Відчуйте, як ми стаємо молодшими!!!" — підписав чоловік доньки принцеси Анни фотографії, на яких він і Зара зображені так, як вони виглядали б, якби були Барбі і Кеном.

Він супроводив публікацію сміховинним смайликом і хештегом #ZarbieandTen.

На знімку у Майка в ролі Кена розкішне світле волосся, світла щетина, він носить білу сорочку з відкритим коміром і відповідний бежевий костюм. Тим часом, у Зари в образі Барбі довге розпущене світле волосся і рожевий топ із сірими легінсами.

Майк Тіндалл і Зара Філліпс побралися у 2010 і одружилися через рік. У них народилося троє дітей — доньки Мія, 8 років, Олена, 4 роки, і син Лукас, 1 рік.

Зара і Майк Тіндалл Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, який вигляд монарші персони мали б у світі Барбі.