Меган Маркл довелося створювати нову ідентичність у шлюбі з Гаррі, — експерт

Рівень впевненості колишньої акторки впав після весілля з королівським сином, проте вона завжди залишалася впевненою в собі.

Меган Маркл довелося створювати нову ідентичність, аби вижити у шлюбі з принцом Гаррі. Про це пише Mirror.

Експерт з мови тіла Даррен Стентон заявив, що колишня зірка екрану, якій 4 серпня виповниться 42 роки, нарешті "справді щаслива" зі своєю сім’єю та професійними починаннями.

Стентон розповів, що, на його думку, у герцогині Сассекської достатньо сміливості та мужності відвідувати заходи без принца Гаррі.

"Меган Маркл завжди була дуже впевненою в собі жінкою. Під час своєї кар’єри акторки вона мала бути впевненою, щоб відповідати тому, куди вона потрапила", – пояснив фахівець.

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Він зазначив, що, попри те, що рівень її впевненості впав, коли вона вперше приїхала до Сполученого Королівства та вийшла заміж за Гаррі у 2018 році, вона завжди "залишалася впевненою".

Меган Маркл та принц Гаррі в день весілля Фото: Getty Images

Герцогині Сассекській довелося "розвивати власну ідентичність" після одруження та народження двох дітей.

"Очевидно, що вона б ніколи не відвідувала королівські заходи, якби не була з принцом Гаррі, тому я думаю, що їй довелося розвинути абсолютно новий рівень впевненості", — сказав Стентон.

Професіонал додав, що хоча Гаррі та Маркл не завжди "злипаються, як клей", вони мають "більший" ступінь "впевненості, взаєморозуміння, довіри та глибокого зв’язку у своїх стосунках".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Хоча пара щаслива мати власні сольні проекти, коли вони збираються разом, ми бачимо, як між ними летять іскри", — сказав Стентон.

Нагадаємо, Меган Маркл маніпулювала чоловіком, що спричинило сварку з родиною Бекхем.

Також Фокус писав про святкування 42-го дня народження герцогині Сассекської.