Меган Маркл 42. Рефлексії та спогади герцогині Сассекської про прожиті роки

Спогади дружини принца Гаррі про підлітковий період та епоху 20-річчя.

Сьогодні, 4 серпня, герцогині Сассекській виповнюється 42 роки, і, без сумніву, вона відзначатиме свій особливий день зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, їхніми двома дітьми, принцом Арчі і принцесою Лілібет, і її матір'ю Дорією Регланд. За матеріалами Hellomagazine.

П'ять років Меган Маркл були вихором відтоді, як вона вийшла заміж за Гаррі в спекотний літній день у травні 2018 року. За цей час у них народилися діти, вони здійснили кілька королівських турів, ухвалили велике доленосне рішення відійти від справ як старші члени королівської сім'ї, за яким стався переїзд до Каліфорнії.

Коли днями Гаррі та Меган разом з'явилися в новому відео, щоб привітати молодих it-лідерів, які роблять свій внесок у те, щоб зробити онлайн-світ безпечнішим, усі змогли переконатися в тому, як спокійно вони живуть у Монтесіто і, попри плітки, розлучатися не збираються.

Очікується, що герцогиня Сассекська відзначить свій день народження в приватному порядку, але раніше вона ділилася деякими думками про те, як вона ставиться до старіння. Ще коли Меган знімалася в американській юридичній драмі "Форс-мажори", вона створила свій власний блог про стиль життя "Тіг". А 2014 року, коли їй виповнилося 33 роки, вона замислилася про свої підліткові та юнацькі роки.

Фото: Getty Images

"Мої 20 років були жорстокими — постійна битва із собою, оцінювання моєї ваги, мого стилю, моє бажання бути таким самим крутим/модним/таким самим розумним/таким самим "чим завгодно", як і всі інші", — написала вона в пості в нині неіснуючому блозі.

Вона додала: "Мої підліткові роки були ще гіршими — я боролася з тим, як вписатися і намагалася зрозуміти, що це взагалі означало".

І здається, що у свої тридцять вона дійсно знайшла себе. "Мені було, мабуть, близько 24 років, коли кастинг-директор подивився на мене під час прослуховування і сказав: "Ви маєте знати, що з вас достатньо. Менше макіяжу, більше Меган".

Фото: Getty

"Тобі потрібно знати, що тобі достатньо. Мантра, яка зараз так глибоко вкоренилася в мені, що не минає й дня, щоб я не почув її передзвін у моїй голові".

У 35 років Меган познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, принцом Гаррі, і пара спочатку зв'язалася в Instagram, після чого пішов шквал текстових повідомлень, щоб домовитися про їхнє перше побачення в Soho House 76 Dean Street.

Фото: Getty Images

І майже за рік до весілля пара вперше стала батьками з народженням Арчі Гаррісона.

Фото: Скриншот

Коли Сассекси вперше представили світові свого маленького хлопчика у Віндзорі, 37-річна Меган сказала про материнство:"Це диво, це досить дивно. У мене двоє найкращих хлопців у світі, тому я дуже щаслива. "

Коли в серпні 2021 року Меган виповнилося 40 років, герцог і герцогиня вже оселилися у своєму будинку в Монтесіто з Арчі та новонародженою Лілібет Діаною.

Відзначаючи нову життєву віху, Меган поділилася деякими думками, коли вона запустила ініціативу для жінок, тоді вона пообіцяла 40 хвилин особистого наставництва.

Вона написала:"Розмірковуючи про своє 40-річчя і багато речей, за які я вдячна, я вражена тим, що ЧАС — ЧЕРЕЗ НАШІ НАЙБІЛЬШИ І НАЙНЕСКОРОШНІШИ НЕОБХІДНІ ДАРУНКИ: час із нашими близькими, час, який ми кохаємо, час, витрачений на навчання. , сміх, зростання і священний час, який у нас є на цій землі.

"Серед найцінніших дарів часу також є час, витрачений на служіння іншим, знаючи, що це може сприяти неймовірним змінам. "До останнього моменту, маючи на увазі моє 40-те коло довкола сонця, я замислився: що станеться, якщо ми всі присвятимо 40 хвилин допомозі комусь іншому або наставництву над нужденними? І що тоді станеться, якщо ми запитаємо наших друзів зробити те саме?"

Фото: Getty Images

Раніше цього року Меган сяяла в золотій сукні, коли її назвали лауреатом премії "Міс Фонд для жінок-жінок" у Нью-Йорку.

І, попри нещодавнє розставання зі Spotify, герцогиня була нагороджена премією Грейсі та премією глядацьких симпатій 2022 року за свій подкаст Archetypes.

Ясно, що останніми роками у Меган було багато душевних страждань — відчуження від її батька, Томаса Маркла, справа про конфіденційність у Високому суді, битва за психічне здоров'я і викидень.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Наприкінці свого документального серіалу про Гаррі та Меган на Netflix герцогиня говорила про бажання "миру".

Вона додала: "Частина цього для мене — це відновлення, коли ви втратили величезну частину себе, повернення цього включає в себе повернення цих стосунків і тих дружніх стосунків, а також речей, які прив'язують вас до того, хто ви є".

Нагадаємо, яким вбранням запам'яталася іменинниця Меган Маркл, яка святкує 42-річчя 4 серпня 2023 року.

Також Фокус писав про втрату впевненості Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі.