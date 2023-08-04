Син Уми Турман Левон Гоук став зіркою рекламного кампейну

Левон Гоук нещодавно знявся в проєкті "Переповнена кімната", а тепер дебютував і як модель.

Син Уми Турман став обличчям рекламної кампанії бренду Celine. Левон Гоук об'єднав свої зусилля з художнім директором Будинку Celine, щоб продовжити серію "Портрет актора". Про це пише V Magazine.

Левон позував для чорно-білих знімків. Зйомки відбулися в червні 2023 року в Нью-Йорку. Фотографом виступив сам Еді Сліман.

Левон Гоук для Celine

Раніше для цього ж проєкту знімалися Боб Ділан, Джуліан Касабланкас із The Strokes і Джек Вайт.

Фото: celine.com Фото: celine.com Фото: celine.com Фото: celine.com

Нещодавно Левон Гоук знявся в мінісеріалі "Переповнена кімната" про Денні Саллівана, який страждає від множинних розладів особистості. В основу серіалу лягла історія Біллі Міллігана, який помер 2014 року. У Біллі налічувалося 24 повноцінні особистості, кожна з яких мала власний характер і навіть власну орієнтацію. Так, Біллі звинуватили в пограбуваннях, які насправді здійснювали дві його особистості, і Біллі не знав про те, що відбувається.

Головну роль у серіалі виконав Том Голланд.

Також Левон Гоук знімається в новому проєкті Зої Кравіц "Острів кицьок".

Нагадаємо, Левон Гоук — син акторів Уми Турман та Ітана Гоука, він народився 2002 року. У нього також є сестра Майя, зірка серіалу "Дивні дива", яка народилася 1998 року. У 2005 році Ума та Ітан розлучилися.

Раніше Ума Турман із сином вийшли на червону доріжку 76-го Каннського кінофестивалю, щоб відсвяткувати прем'єру нового фільму Джонні Деппа "Жанна Дюбаррі".

Левон супроводжував матір в елегантному темно-синьому костюмі.