У Лондоні за 50 тисяч фунтів продають балкон у престижному районі

Балкон, який названо "вишуканою терасою", розташований у Кенсингтоні.

Балкон, що позиціонується як "вишукана тераса", виставлено на продаж у Кенсінгтоні, престижному районі Лондона, за приголомшливі 50 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Агентство Next Home Ltd продає огороджену терасу площею 128 кв. футів у Стентон-Гарденс у Південному Кенсінгтоні. З будинку на балкон немає доступу, тож дістатися до нього можна тільки на приватному ліфті.

Будинок, у якому продається балкон Фото: Next Home Ltd

Замість того, щоб продаватися разом із квартирою, тераса зареєстрована як окрема власність із власним титулом і терміном оренди на 110 років — і відтоді, як минулого місяця її виставили на продаж, агент отримав понад 200 запитів.

Дивна пропозиція змусила лондонських мисливців за будинками припустити, що можна зробити з таким дивним об'єктом.

Деякі потенційні власники навіть запитували, чи можуть вони розбити намет на тісному відкритому просторі.

Першим дивну пропозицію помітив користувач Твіттера під ніком @ianVisits.

У Лондоні за 50 тисяч фунтів продають балко Фото: Скриншот

Він розмістив посилання і написав: "Ви можете купити балкон у центрі Лондона. Тільки балкон, а не іншу частину квартири. Ідеально підходить для життя на свіжому повітрі".

В описі балкона на сайті RightMove говориться: "Тераса розташована на третьому поверсі з входом на ліфті у відмінному районі Південного Кенсінгтона. Ідеально підходить для розширення портфеля нерухомості або бізнесу. Усього за 20 хвилин ходьби від Harrods. Відмінне транспортне сполучення зі станціями Глостер-роуд і Південний Кенсінгтон протягом декількох хвилин. Зручний доступ до магазинів і кафе всього за хвилину ходьби".

Агент Гленн Джейкобс із Next Home Ltd уточнив, підтвердивши, що продається тільки тераса, без доступу до квартири.

Нинішній власник нерухомості, який проживає в східній частині Лондона, купив терасу як інвестицію і тепер продає її, щоб вивільнити капітал.

За даними Rightmove, середня вартість нерухомості в цьому престижному районі становить 1 388 750 фунтів стерлінгів. Більшість із пропонованої нерухомості — це дорогі квартири.

Нагадаємо, раніше на продаж виставили розкішний будинок режисера Рідлі Скотта, розташований на півночі Лондона.