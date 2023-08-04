Каньє Вест і його дівчина Б'янка Цензорі босоніж сходили в ресторан

Каньє був у костюмі на голе тіло, а його супутниця хизувалася дивним прозорим топом.

Нова подруга Каньє Веста, Б'янка Цензорі, привернула до себе увагу в четвер, коли вона відвідала разом із репером ресторан у Флоренції, Італія. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест стверджує, що одружився з Б'янкою після того, як розлучився з Кім Кардаш'ян, але його фанати сумніваються, що це був офіційний шлюб. Але Б'янка вже повністю змінила стиль, як це було з Кім і з Джулією Фокс.

Цього разу, відвідуючи ресторан у Флоренції, Б'янка була боса, в довгій білій спідниці та прозорому топі, який, здається, був вирізаний з колготок. Із залишків колгот вона спорудила шапочку. Втім, модні журналісти припустили, що це речі з нової колекції бренду Yeezy, який створив Каньє Вест.

Каньє Вест також був без взуття і для візиту в ресторан одягнув чорний оверсайз костюм на голе тіло, проігнорувавши сорочку.

27-річна Б'янка Цензорі — австралійська архітекторка, яка працює на бренд Каньє Yeezy з 2020 року.

Вона стала новою подругою Каньє і його музою, після того, як він розлучився з Кім Кардаш'ян, розійшовся з Джулією Фокс і намагався зустрічатися з Іриною Шейк, сходивши на кілька побачень з нею.

Каньє і Б'янка здивували фанатів, заявивши, що одружилися на початку цього року — через два місяці після його розлучення з колишньою дружиною Кім.

Б'янка до того, як почала зустрічатися з Каньє Вестом

Подейкують, що 45-річний репер провів приватну церемонію з Б'янкою. І в них на пальцях з'явилися обручки.

У травні ймовірна "дружина" Каньє наполягала на тому, що вона дійсно одружена, незважаючи на чутки, що ставлять під сумнів правовий статус їхнього союзу.

Відомо, що до того, як працювати з Каньє, вона створила власну ювелірну компанію Nylon's Jewellery. До цього вона жила в Мельбурні, Австралія, і здобула ступінь у галузі архітектури в міському університеті.

Після закінчення Б'янка протягом року працювала консультантом з дизайну, а потім три роки працювала архітектором.

Каньє вже написав для Б'янки новий трек, назвавши його Censori Overload.

У тексті він розповів, що зберігав цнотливість, перш ніж зв'язати себе тенетами шлюбу, заспівавши: "І в Біблії сказано: я не можу більше займатися сексом до весілля".

Нагадаємо, раніше Б'янка і Каньє виходили у світ у не менш дивних вбраннях. На Каньє були шкарпетки, але не було взуття, а його подруга поєднала топ із мішковини з колготками і блискучими туфельками.