Місячний посівний календар на серпень 2023: вдалі дні для городніх робіт

Врожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди та догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву чи посадки. Цей календар допоможе все вдало спланувати.

Місячний посівний календар на серпень 2023 року

Останній місяць літа пов'язаний зі збиранням врожаю і підготовкою до наступного року. Також варто подбати про пізніші культури, які потрібно збирати у вересні або жовтні. Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячний посівний календар підкаже, які дні найсприятливіші для городніх робіт.

Сприятливі дні для городніх робіт у серпні 2023:

Цибуля і часник: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 серпня

Помідори: 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня

Огірки: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 серпня

Зелень (кріп, петрушка та ін.): 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 серпня

Морква: 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня

Буряк: 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня

Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 серпня

Баклажани, перець: 20, 21, 22, 23, 24 серпня

Кабачки, гарбуз: 13, 14, 20, 21, 22 серпня

Картопля: 5, 13, 14 серпня

Однорічні квіти: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня

Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 серпня

Багаторічні квіти: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня

Плодові дерева: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 серпня

Лікарські ягоди: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 серпня

Коли проводити різні роботи в серпні:

Прополювання рослин: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 серпня

Внесення добрив: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня

Боротьба з хворобами та шкідниками: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка декоративних дерев і чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка плодових дерев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка плодово-ягідних чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Які дати в серпні 2023 року неврожайні:

Найбільш неврожайні дати — 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня

Також для городніх робіт вважаються невдалими дні повного місяця (1, 31 серпня) і молодика (16 серпня).

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=pzrhnIqETBM