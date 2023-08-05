Дизайнер, який одягав королеву Каміллу та Беллу Хадід, заборгував кредиторам майже мільйон доларів

Жюльєн Макдональд став справжнім королем моди у Великій Британії, але заборгував кредиторам сотні тисяч фунтів стерлінгів.

Відомий валлійський дизайнер Жюльєн Макдональд, чиї сукні носили королева Камілла, Белла Хадід, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості, опинився в боргах. Він заборгував кредиторам 700 тисяч фунтів стерлінгів (майже мільйон доларів). Про це пише Daily Mail.

Протягом багатьох років валлійський дизайнер, який також з'являвся в "Танцях із зірками", одягав голлівудських зірок і моделей, від Белли Хадід до Кетрін Зета-Джонс, від Наомі Кемпбелл до Гайді Клум.

Саме він заманив королеву Каміллу на її перший показ мод.

Жюльєн Макдональд і його моделі з королевою Каміллою Фото: Getty Images

Проте Julien Macdonald Ltd було ліквідовано минулого місяця, і тепер журналісти зазначають, що Жюльєн, якого колись назвали "британським модельєром року", не може розплатитися з кредиторами. Їм він винен 524 тисячі фунтів стерлінгів, а співробітникам заборгував 162 000 фунтів стерлінгів.

Один кредитор, який допоміг підготувати його показ на Тижні моди в Лондоні в партнерстві з однією з його найбагатших клієнток, мексиканською світською левицею Габріелою Гонсалес, сказав: "Я ніколи раніше не працював на Жюльєна Макдональда й ніколи не працюватиму на нього знову".

Гайді Клум у сукні Макдональда Фото: Getty

Інші звинуватили фірму в "огидній поведінці", тоді як інший інсайдер моди сказав, що містер Макдональд "приречений на пекло".

Один кредитор, якому заборгували понад 1000 фунтів стерлінгів, стверджує, що в модній студії Macdonald's панувала "токсична атмосфера".

Ізабель Гулар на показі Макдональда

Жінка розповіла, що вона хотіла піти, запідозривши щось погане, але її попросили залишитися, про що вона незабаром пошкодувала.

"Макдональд просто оглянув мене з ніг до голови та сказав стилісту: "Хто вона? Звідки ви її взяли?" Це було огидно", — розповіла жінка.

Інший працівник звинуватив дизайнера в тому, що він давав нездійсненні завдання. Напркилад, один із кравців мав пошити сорочку для замовника за п'ять годин.

"У хлопця ледь не стався серцевий напад", — резюмував він.

Джей Ло в сукні від Макдональда

Всесвітньо відомий дизайнер народився в Мертір-Тідвілі, що у Вельсі. Його мати навчила його в'язати, тоді як його батько працював на фабриці пральних машин.

Потім він навчався в Брайтонському університеті й отримав ступінь магістра в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні.

Саме під час свого випускного показу він привернув увагу Карла Лагерфельда, і його призначили керівником відділу трикотажу в Chanel.

Потім 1997 року Макдональд запустив власний лейбл, де його репутація провідного британського модельєра продовжувала зростати.

За ці роки він одягнув безліч знаменитостей — від Бейонсе до Кім Кардаш'ян, від Ріанни до Кеті Перрі.

Нагадаємо, раніше дизайнери, які створили весільну сукню Діани, зізналися, що були "нажахані", коли побачили її на церемонії.