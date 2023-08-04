Доленосні зустрічі: на кого зі знаків Зодіаку чекають важливі знайомства в серпні 2023 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких серпень буде щедрим на доленосні зустрічі в різних сферах життя.

Лев

У серпні на Левів чекають яскраві та доленосні зустрічі, які перевернуть їхній світ. Вони будуть магнітом для уваги, що притягує до себе цікавих особистостей. Можливо, вони зустрінуть свою половинку (але пам'ятайте, що до кінця ретроградної Венери не можна робити серйозних кроків у стосунках). Крім того, у цей період у них є шанс розширити своє соціальне коло і знайти вірних друзів, які будуть з ними на одній хвилі.

Діва

Серпень буде для Дів воістину дивовижним місяцем, насиченим несподіваними знайомствами та зустрічами. Вони можуть зустріти когось, хто внесе в їхнє життя нові захоплення та інтереси. Такі знайомства можуть вплинути на їхню кар'єру або особистий розвиток, тому варто бути відкритим до нових можливостей. Діви також виявлять, що їхня чарівність та інтелект привертають до себе увагу безлічі людей.

Терези

Серпень принесе Терезам захопливі та гармонійні знайомства. Вони зможуть знайти спільну мову з різноманітними людьми, їхня чарівність і дипломатичність подарують їм багато нових знайомих. Можливо, у цей період вони зустрінуть свою другу половинку (але пам'ятайте, що до кінця ретроградної Венери не можна робити серйозних кроків у стосунках) або знайдуть нових друзів. Важливо для Терезів бути відкритими до нових знайомств і довіритися своєму інтуїтивному чуттю, щоб зловити момент, коли доля подарує їм особливі зв'язки.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl