7 серпня 2023 року: Успіння праведної Анни — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лагодити одяг або взуття і підвищувати голос на дітей.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. У Анни з чоловіком Аароном довго не було дітей, але одного разу їй з'явився архангел Гавриїл із новиною про те, що незабаром у пари народиться дочка — це була Діва Марія. Коли дівчинці було три роки, її віддали в храм на служіння, згідно із заповітом.

Двічі на рік Церква вшановує пам'ять Анни в дні Зачаття та Успіння. У народі дні називають "Літня Анна" і "Зимова Анна".

Що не можна робити 7 серпня:

лагодити одяг або взуття;

підвищувати голос на дітей;

лаятися;

робити ремонт у будинку.

Народні прикмети та повір'я:

ранок прохолодний — буде холодна і рання зима;

погода до обіду вказує погоду до кінця грудня;

тепло і ясно — зима не буде сніжною;

лелеки збираються в зграї — зима настане рано і буде морозною.

День ангела святкують:

Олександр, Макар, Анна, Іраїда.

Народилися в цей день:

1819 рік — Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, редактор і видавець;

1966 рік — Джиммі Вейлз, засновник "Вікіпедії";

1982 рік — Яна Клочкова, українська багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання.

Також цього дня:

1932 рік — у СРСР ухвалюють "Закон про п'ять колосків";

1993 рік — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

2000 рік — японці винайшли водневий електромобіль;

2008 рік — початок російсько-грузинської війни.