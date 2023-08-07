Принц Гаррі та Меган Маркл подружилися з Джоном Траволтою

Після сварки з родиною Бекхем подружжя отримало нового зіркового друга.

Принц Гаррі та Меган Маркл потоваришували з американським актором Джоном Траволтою. Про це пише The Sun.

Герцоги Сассекські, ймовірно, посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами, але, як повідомляється, вони отримали нового друга в голлівудському середовищі.

Анонімне джерело повідомило, що члени королівської родини, що проживають у Каліфорнії, нещодавно мали обід із 69-річним Джоном Траволтою в ексклюзивному лаунжі Polo Hotel Beverly Hills.

"Вони дуже добре порозумілися", — сказав інсайдер про Сассексів і зірку "Кримінального чтива", який танцювала з мамою Гаррі, принцесою Діаною, у Білому домі в 1985 році.

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Джон Траволта та принцеса Діана Фото: Getty Images

Незрозуміло, чи Траволта коли-небудь зустрічався з Гаррі до цього.

Схоже, герцог і герцогиня прагнуть розширити свою так звану "мафію Монтесіто", до якої, як стверджують внутрішні джерела, входять Опра Вінфрі, косметична магнатка Вікторія Джексон, генеральний директор William Morris Endeavour Арі Емануель і його дружина, модельєрка Сара Стаудінгер.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джон Траволта показав двох дітей, що підросли.

Також Фокус писав про новий проєкт герцогів Сассекських.