3D металік: найпопулярніший манікюр цього серпня, який любить Меган Фокс

3D-хромований манікюр уже став новим трендом.

Меган Фокс і Кеке Палмер показали найтрендовіший манікюр цього серпня. Це тривимірний хромований манікюр, ефектний нейл-арт, популярний серед голлівудських зірок і їхніх не менш висококласних майстрів манікюру. Про новий тренд пише PEOPLE.

Так, свої нові ефектні нігті Меган Фокс показала на урочистому відкритті та благодійному заході Medical Inn в Medical Inn в Дюссельдорфі, Німеччина. І відтоді ще не раз робила 3D нігті.

3D-хромований манікюр Меган Фокс

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На відміну від нещодавніх тенденцій моди та краси, які штурмом захопили Інтернет, цей новий тренд не має кітчевої назви. Однак його об'ємного футуристичного вигляду достатньо, щоб заявити про себе.

Що таке хромований 3D манікюр?

Ні тривимірний дизайн, ні хромовані нігті не є чимось новим. Але вони чудово поєднуються між собою.

3D-хромований манікюр Меган Фокс

Ключем до ефектного образу є наявність текстурованого металевого візерунка, що звивається вздовж або впоперек нігтя з боків, вміло укладеного на самому кінчику або окреслює силует нігтя. Вигнуту лінію можна намалювати або перетворити на товсту або тонку прикрасу, схожу на наклейку.

Хто зараз у тренді?

Однією з найвпливовіших знаменитостей у сфері манікюру є Меган Фокс. Її нігті вже деякий час перебувають у центрі уваги завдяки знаменитій художниці Брітні Бойс, яка використовує нік @nails_of_la в Instagram.

3D-хромований манікюр

Нещодавно експерт з нігтів, який також частково відповідав за діамантовий набір Machine Gun Kelly на Billboard Music Awards вартістю 30 000 доларів, прикрасив мигдалеподібні нігті Фокс бронзовим кольором, який переплітається візерунками.

А буквально минулого тижня Фокс показала молочний монохромний манікюр з чіткими 3D-деталями, що нагадують крапельки води.

Кеке Палмер також наслідувала цей тренд. У світі K-Pop Джису з BLACKPINK показала 3D-хромований манікюр у музичному кліпі "Pink Venom", випущеному в серпні минулого року, задовго до того, як почався галас навколо нового тренду.

Кліп BLACKPINK

Як зробити такий манікюр

Судячи з посібників, опублікованих у TikTok, тривимірні хромовані нігті потребують певного рівня спритності, який можна відточити тільки на практиці.

У роликах з практичними рекомендаціями показано, як багато умілих майстрів акуратно наносять прозорий еластичний гель на нігтьову пластину і моделюють візерунок тонким пензлем, ручкою для нейл-арту або навіть пальцями. Коли візерунок готовий, його покривають кольоровим лаком, блискітками або хромовою пудрою.

Нагадаємо, раніше знаменитий майстер Том Бачик, який відповідає за манікюр Дженніфер Лопес і Селени Гомес, показав ідеальний манікюр у стилі Барбі.