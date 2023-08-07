Емма Робертс у стильній літній сукні сходила на шопінг із бойфрендом (фото)

Пара вирушила в гіпермаркет за покупками для дому.

Американська акторка Емма Робертс та її коханий Коді Джон були помічені за покупками в магазині Target у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Daily Mail.

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32-річна зірка "Королев крику" мала стильний вигляд у біло-жовто-коричневому сарафані з принтом у вигляді мотоциклів. Вона завершила образ коричневими шльопанцями Birkenstock. Емма прикрила очі парою сонцезахисних окулярів. Світле волосся акторки "Американської історії жахів" було зібране в недбалий пучок.

Вона була помічена з великими пластиковими контейнерами для зберігання, коли її кавалер йшов за нею з візком. Коді вибрав для виходу чорні шорти з принтом, білу футболку і чорні кросівки з білими шкарпетками.

Нагадаємо, минулого літа Емма і Коді офіційно підтвердили свої стосунки, опублікувавши в Instagram-акаунті хлопця чорно-білий знімок. У племінниці Джулії Робертс є дворічний син Роудс, якого вона ділить із колишнім хлопцем Гарретом Гедлундом.

Раніше Фокус писав, що Емма Робертс позувала в зеленому бікіні і кумедній кепці.