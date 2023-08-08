Меган Маркл має великі плани на домінування в Голлівуді

У цьому герцогам Сассекським активно допомагає Netflix.

Меган Маркл має великі плани щодо домінування в Голлівуді, але вона більше не хоче зніматися. Про це пише Page Six.

Колишня американська акторка об’єднається принцом Гаррі, щоб продюсувати фільм Карлі Форчун "Зустрінь мене на озері" для Netflix як частину їхньої багатомільйонної угоди із сервісом.

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Угоду було підписано протягом останніх кількох тижнів — і, незважаючи на початкові повідомлення, Сассекські не придбали права на книгу, яка, як вважають, коштує близько 3 мільйонів доларів.

Замість цього Netflix купив для них, щоб виробляти проєкт під керівництвом Archewell Productions.

"Ця книга — це їхнє місце", — сказав інсайдер.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

У романі розповідається історія пари, яка познайомилася у віці тридцяти років, як це зробили Гаррі та Меган, і містить кілька відгомінів реального життя Сассекських, зокрема теми дитячої травми та втрати батьків у автокатастрофі.

Крім того, інсайдер сказав: "Вони люблять історії кохання та романтичні комікси". Дійсно, Сассекси хотіли розповісти власну "історію кохання" у документальному фільмі Netflix "Гаррі та Меган" 2022 року.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл продовжують співпрацю з Netflix.

Також Фокус писав про нового зіркового друга герцогів Сассекських.