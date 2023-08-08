Дружина Каньє Веста з'явилася в Римі з майже голими грудьми (фото)

Бьянка Цензорі одягається так, як подобається її коханому, навіть якщо це має дуже зухвалий вигляд.

Незважаючи на обурення італійців у соцмережах з приводу зовнішнього вигляду дружини Каньє Веста, Б'янки Цензорі, яка зараз із чоловіком у цій країні розгулює вулицями в дуже відвертому і вульгарному вбранні, дівчина продовжує епатувати публіку. У Римі вона разом із репером приїхала на концерт Тревіса Скотта, де виступав і Каньє, і знову відзначилася вибором одягу, пише Daily Mail.

28-річна ймовірна дружина музиканта одягла біле боді з прозорими вставками на грудях і стрінгами, а зверху — щільні білі капронові колготки і туфлі на підборах. На голові у неї були капронові колготи, зав'язані у вигляді хустки або бандани. У такому ансамблі Б'янка вкотре продемонструвала свої груди, проігнорувавши бюстгальтер, і сідниці.

Каньє, на відміну від своєї подруги, виглядав більш одягненим. На ньому була чорна сорочка і такого ж кольору штани. Уже не вперше репер ходив босоніж. Пізніше він накинув чорну куртку Sharp Umbro, і пара розчинилася в натовпі на жвавих міських вулицях.

Б'янка приєдналася до команди Yeezy в листопаді 2020 року і вказана як керівниця відділу архітектури бренду на своїй сторінці в LinkedIn. Вона виросла в Мельбурні й здобула там диплом архітектора. Ще будучи студенткою, Б'янка відкрила свій бізнес під назвою Nylon's Jewellery. Разом із подругою Ірен вона створювала кольє та браслети з кристалів Сваровскі для себе та друзів.

Цензорі здобула ступінь магістра у столиці Австралії з 2019 до 2020 року, а потім переїхала в Лос-Анджелес, щоб працювати в Yeezy.

Після того, як у січні в ЗМІ з'явилися чутки про весілля репера і дівчини, вони почали часто з'являтися на публіці, і вбрання Б'янки знову стали предметом бурхливого обговорення, як це було раніше зі стилем Кім Кардаш'ян і Джулії Фокс, над яким працював Каньє. Варто зазначити, що Цензорі терпляче сприймає примхи свого чоловіка і покірно одягає все, що йому здається цікавим. Вона неодноразово потрапляла під шквал критики, проте продовжує втілювати модні ідеї музиканта навіть на шкоду своїй репутації.

Раніше Фокус писав, що Б'янка сходила в ресторан у прозорому топі та без білизни.