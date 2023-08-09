9 серпня 2023 року: великомученика Пантелеймона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в полі та пліткувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Пантелеймона. Святий Пантелеймон, також відомий як Пантелеймон Цілитель, був ранньохристиянським святим, який віддав своє життя на служіння Господу і людям.

Пантолеймон жив у III столітті та був лікарем. Він не тільки лікував людей, а й приходив на допомогу тим, хто був позбавлений волі, перебуваючи у в'язницях. Ці справи не залишилися непоміченими імператором-язичником Максиміаном. Максиміан спробував переконати Пантелеймона відмовитися від християнства, але замість цього лише посилив віру святого. Наступні чудеса і зцілення, вчинені Пантолеоном, лише зміцнили віру багатьох у Христа. Максиміан застосував різноманітні тортури щодо Пантолеона, сподіваючись зломити його віру, і навіть намагався стратити його, але марно. Незважаючи на всі зусилля, святий залишився неушкодженим. Зрештою, на прохання самого Пантолеона, йому було відсічено голову.

Що не можна робити 9 серпня:

працювати в полі;

пліткувати;

лихословити.

Народні прикмети та повір'я:

качани капусти почали завиватися — до холодної осені.

стрибають коники — до ясної погоди;

мурахи почали закладати вхід до мурашника — буде дощ.

День ангела святкують:

Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса.

Народилися в цей день:

1938 рік — Леонід Кучма, президент України (1994-2004);

1963 рік — Вітні Г'юстон, американська співачка, актриса, продюсерка, фотомодель.

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