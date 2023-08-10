Зендея показала мурал, присвячений Ангусу Клауду (фото)

Зірка "Ейфорії" пішов із життя у віці 25 років.

26-річна американська акторка Зендея показала мурал, присвячений її покійному колезі Ангусу Клауду, який пішов із життя у віці 25 років наприкінці липня 2023. Знімком знаменитість поділилася у своєму Instagram.

Дівчина Тома Голланда поділилася фотографією чорно-білого муралу, намальованого на честь Ангуса в його рідному місті Окленд, Каліфорнія.

Друзі, близькі до покійного актора, розмалювали меморіал, і в п’ятницю, 4 серпня 2023, там відбулося відкриття зі свічками.

На ньому зображено усміхненого Ангуса, а також різні вшанування зірки, які демонструють позитивний вплив, який він продовжує справляти на свою спільноту.

Зендея також опублікувала фотографію вуличного знаку, на якому білою фарбою було написано "No Love Fades" (Любов не зникає). Незрозуміло, чи пов’язаний цей витвіт мистецтва з Клаудом.

Також незрозуміло, чи відвідала Зендея фреску особисто, чи вона повторно опублікувала фотографії, зроблені іншими.

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Мурал, присвячений Ангусу Клауду Фото: Скриншот

Ангус помер у віці 25 років у понеділок, 31 липня, у своєму сімейному будинку в Окленді, штат Каліфорнія, після того, як він раніше пережив втрату батька.

Ангус Клауд Фото: Twitter

Його мати, яка подзвонила в 911, повідомила про "можливе передозування".

Фото: Скріншот

Нагадаємо, Зендея висловилася з приводу смерті свого колеги по цеху.

Також Фокус писав про ймовірну причину смерті Ангуса Клауда, на думку його матері.