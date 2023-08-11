11 серпня 2023 року: Різдво Миколи Чудотворця — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна давати в борг і займатися фізичною роботою.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Різдво Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських. Святитель Миколай жив у Малій Азії в III столітті. Став побожним з юного віку. Його прозвали безсрібником, оскільки він нікому ніколи не відмовляв у допомозі. Чудодійні здібності проявилися в Миколая з початку життя. Під час свого народження він зцілив матір від серйозної хвороби. Коли Миколая дитиною хрестили, він без сторонньої допомоги стояв на ногах 3 години, тим самим прославляючи Пресвяту Трійцю. У дорослому віці Миколай став зцілювати людей від недуг. Були навіть випадки, коли Він воскрешав мертвих. Своєю молитвою міг утихомирити бурю, умиротворити ворогів. А також захищав несправедливо засуджених.

Що не можна робити 11 серпня:

давати в борг;

займатися фізичною роботою;

лаятися, лихословити та пліткувати.

Народні прикмети та повір'я:

погода показує, якою вона буде у вересні;

вранці туман — буде поганий збір меду;

туман протягом дня — буде хороший урожай зернових;

багато горіхів і ягід — зима буде холодною;

у лісі мало грибів — чекайте на морозну та сніжну зиму.

День ангела святкують:

Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

Народилися в цей день:

1950 рік — Стів Возняк, американський програміст, один із засновників фірми Apple;

1983 рік — Кріс Гемсворт, австралійський кіноактор, найбільш відомий за роллю Тора в кінематографічному всесвіті Marvel.

Також цього дня:

1866 рік — у США відкрили перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно;

1926 рік — компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2016 рік — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України.