Унікальний літак "Конкорд" уперше за довгий час вивезли з музею

Надзвуковий "Конкорд" British Airways, який встановив рекорд перельоту між Нью-Йорком і Лондоном, відправили на реставрацію.

Знаменитий літак "Конкорд", який колись курсував між Лондоном і Нью-Йорком, долаючи відстань над Атлантичним океаном за дві години 52 хвилини та 59 секунд, уперше за тривалий час піднявся в небо, але тільки на тросах. Його завантажили на баржу, щоб перевезти в Бруклін на реставрацію. Про це пише Daily Mail.

Надзвуковий літак літав набагато швидше за сучасні лайнери, адже зараз та сама подорож займає вісім годин. Але квитки на "Конкорд" були неймовірно дорогими.

"Конкорд" піднімають на баржу Фото: Getty Images

Розвиваючи швидкість до 2440 км/год, Concorde зазвичай долав відстань між Лондоном і Нью-Йорком за 3 години 20 хвилин. Квиток "туди-назад" коштував 10 500 доларів. Загалом було побудовано 20 літаків, шість із них виконували випробувальні польоти; по сім лайнерів було у British Airways і Air France. На "Конкорді" літала навіть королева Єлизавета.

Унікальне фото "Конкорда"

Але від їхнього використання відмовилися у 2003 році, вплинуло зростання цін на паливо, а також аварія "Конкорда" у 2000 році. Тоді, лайнер розбився під час вильоту з паризького аеропорту "Шарль де Голль". У результаті загинуло 113 осіб, з них на борту 100 пасажирів, 9 членів екіпажу і 4 людини на землі.

Решта "Конкордів" зараз перебувають у музеях. І той, що встановив рекорд швидкості, останні 15 років перебуває в Музеї моря, авіації та космонавтики Intrepid відтоді, як його було виведено з експлуатації.

Однак тепер надзвуковий "Конкорд" British Airways здійснив свій найповільніший політ, погойдуючись на тросах над річкою Гудзон.

Реставрація на корабельні в Брукліні займе кілька місяців.

Процес підйому 87-тонного надзвукового літака з пірса на баржу зайняв кілька годин, а поїздка на Бруклінську військово-морську корабельню зайняла ще близько двох годин.

З нього зняли двигуни, перш ніж він перетворився на музейний експонат, а розмах крил літака в 84 фути означав, що він був надто широкий для перевезення Бруклінським мостом або тунелем Бруклін-Беттері.

На березі зібралося кілька сотень глядачів, які прийшли побачити легендарний літак хоч мигцем.

"Конкорд" на баржі

"Я пам'ятаю перший політ "Конкорда". Це було неймовірне видовище. Тепер він став частиною історії", — сказала одна жінка журналістам CBS News.

Ерік Бем, куратор відділу авіації та відновлення літаків в Intrepid зазначив, що Нью-Йорк — найгірше місце для демонстрації літака.

"У нас солона вода, у нас сувора погода, у нас сильні вітри, які женуть річку, навіть якщо це не ураган. Літак постійно потребує ремонту", — розповів Бем, зазначивши, що унікальний літак потребує повного фарбування, щоб захистити його від стихій.

Що відомо про літак "Конкорд" із Нью-Йорка

Його останній політ відбувся 10 листопада 2003 року з аеропорту Хітроу в Лондоні. Тоді вартість квитка вже зросла і становила 12 тисяч доларів, що становить близько 20 150 доларів у сьогоднішніх грошах із поправкою на інфляцію.

Його перший політ відбувся 1977 року і супроводжувався акцією протесту. Бо ніхто на "Лонг-Айленді не хотів шуму над головою".

Рекорд швидкості було побито 1996 року.

Повідомляється, що школа в Говард-Біч, Квінс, тряслася, коли літак проносився повз. Директор та учні навіть намалювали на даху напис "Зупиніть "Конкорд".

Цей конкретний літак був уперше зареєстрований 9 травня 1975 року авіакомпанією British Airways і здійснив понад 7000 польотів загалом 23 397 годин і 25 хвилин.

Колись у 1979 році на одному його боці було нанесено логотип Singapore Airlines у рамках спільної операції.

Літак взяв участь у ювілейному прольоті на честь королеви Єлизавети II 4 червня 2002 року і брав участь у програмі прощального туру після оголошення про те, що Concorde буде списано.

За даними Heritage Concorde, він відвідав Бостон і встановив поточний рекорд перетину Атлантики зі сходу на захід із часом у три години, п'ять хвилин і 34 секунди.

Радянський надзвуковий Ту-144

У Радянському союзі також був свій "Конкорд" — літак Ту-144. Але він експлуатувався всього три роки: з 1975 по 1978-й. Літав він між Москвою і Алма-Атою і на міжнародні траси так і не вийшов. По суті, надзвуковий літак у СРСР виявився не потрібен. Бо мало хто міг собі дозволити квитки за 68 рублів.

Нагадаємо, раніше в сараї у Великій Британії знайшли колекцію рідкісних ретро-машин. Її вартість понад пів мільярда доларів.